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Salario mínimo: próximo jueves continuará el diálogo entre el gobierno y la CUT

Las partes iniciaron las conversaciones sobre la materia la tarde de este viernes.  

Por: Diario Financiero

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 17:50 hrs.

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<p>Salario mínimo: próximo jueves continuará el diálogo entre el gobierno y la CUT</p>

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