Salario mínimo: próximo jueves continuará el diálogo entre el gobierno y la CUT
Las partes iniciaron las conversaciones sobre la materia la tarde de este viernes.
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Una primera reunión protocolar sobre salario mínimo, en la que cada parte expuso criterios generales sobre sus respectivas miradas de la realidad actual del trabajo en el país y se acordó el cronograma de los encuentros, sostuvieron representantes del gobierno y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) la tarde de este viernes.
La actual administración estuvo representada por los ministros del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, y de Hacienda, Jorge Quiroz, y la CUT por su presidente, José Manuel Díaz; los vicepresidentes de Organización, Leonel Sepúlveda, de Comunicaciones, David Acuña, y de Relaciones Internacionales, Guillermo Salinas; junto a los encargados de Ramal Bancaria, Roberto Grandón, y de Ramal Minería, Ana Lamas.
Tras el encuentro, el ministerio del Trabajo informó que la siguiente reunión tendrá lugar el próximo jueves 23 de abril a las 20:00 horas.
El comunicado de la cartera recordó que desde de enero de 2026, el salario mínimo mensual para trabajadores entre 18 y 65 años asciende a $ 539 mil brutos.
Según estableció la Ley, durante abril de este año el Ejecutivo debe enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley de reajuste al monto del ingreso mínimo mensual, así como de la asignación familiar y maternal, y del subsidio familiar, con el objeto de que comience a regir a contar del día 1 de mayo de 2026.
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