La batalla por el directorio de Nova Andino Litio

Esta semana será la última junta de accionista que presida Máximo Pacheco en Codelco. A partir de ese momento comenzará una carrera contra el tiempo. A fines de abril también presidirá el último directorio de su administración, tras eso (se indica que el 10 de mayo) se nombrará a los nuevos miembros del directorio (el nuevo presidente, dos directores y un cuarto que es el representante de los trabajadores).

Tras ello vendrá la primera reunión de directorio de la nueva administración. Siempre es el último jueves del mes, pero como esta vez cae feriado, lo más probable es que se realice el 22 de mayo. La fecha es relevante, porque ese día se podría definir el destino de Máximo Pacheco en Nova Andino Litio. En esa instancia se votará si los actuales miembros del directorio de la filial de litio (por el lado de Codelco), permanecerán en sus cargos, o se pedirá un cambio de los representantes de la estatal.

Los movimientos para mantener el directorio

Con el reloj en contra, ya comienzan a moverse los hilos para que los actuales representantes de Codelco: Máximo Pacheco, Josefina Montenegro y Alfredo Moreno, mantengan sus posiciones. Este último tiene asegurado su sillón, ya que se mantiene como miembro del directorio de Codelco. Sin embargo, Pacheco y Montenegro no lo tienen tan claro.

En los pasillos de Codelco se comenta que Pacheco está por estos días encerrado preparándose para la Junta de Accionistas del lunes, escribiendo su discurso y reuniendo datos y material para responder las preguntas que se prevé les harán los representantes del accionista (el Estado), que son los ministros de Hacienda Jorge Quiroz y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas. En esta cruzada ha incorporado a la fiscal de Codelco, Macarena Vargas, ella le ha estado preparando un Q&A con los posibles temas que puedan aparecer y las respuestas.

Pero adicionalmente Pacheco ha estado trabajando en su permanencia en Nova Andino Litio. Quien nombra a los representantes de Codelco en la filial de litio son los directores de la cuprífera, por tanto, ante el cambio de escenario por la salida de cuatro de los nueve integrantes del directorio, se ha embarcado en una intensa campaña para contar con los cinco votos que necesita.

Al salir del directorio Josefina Montenegro, Alejandra Wood, Nelson Cáceres y Pacheco, éste último debe conseguir el apoyo de Alfredo Moreno, Eduardo Bitran, Ricardo Álvarez, Tamara Agnic y Ricardo Calderón.

Todos ellos votaron por él cuando se firmó la alianza con SQM, por lo cual hay quienes estiman que podrían volver a hacerlo. Sin embargo, en los últimos días varios de ellos están en periodo de meditación, ya que consideran que la permanencia de Pacheco podría generar ruido, abrir batallas internas que pueden desviar el foco de atención en Codelco. Un cercano a la firma indica, “lo más probable es que ellos voten por lo que vean que es mejor para Codelco”, abriendo la posibilidad que esos votos finalmente no se vayan al ex ministro de Energía, porque entienden que su permanencia sólo generará fricción con la nueva administración y ruido, mucho ruido.

En tanto, Pacheco sigue en campaña. Estaría apostando a la continuidad de Nelson Cáceres, en uno de los cupos de representantes de los trabajadores. Cáceres es director de Codelco, y desde mayo de 2020 es presidente del Sindicato Industrial de Integración Laboral (SIIL) de División Andina. Pacheco ha dicho que Cáceres es un buen candidato para permanecer porque es un “director colaborativo”, de hecho lo ha comentado en altas esferas del nuevo gobierno. Con él aseguraría un nuevo voto para quedarse en Nova Andino Litio.

El otro que compite por ese cupo es el dirigente sindical Daniel Díaz, quien haría el segundo intento por entrar al directorio, tras su fallida postulación en 2020, cuando fue eliminado de la quina. Hoy ya estaría en ella. Díaz, según cuentan fuentes conocedoras de la actividad sindical, no se pondría del lado de Pacheco. Asimismo, comentan que el dirigente este martes tendría una reunión muy relevante en La Moneda.

El otro director que representa a los trabajadores es Ricardo Calderón, de sensibilidad de izquierda, por lo cual se estima que podría apoyar a Pacheco. Todo está por pasar.