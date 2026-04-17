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Diego Hernández: “En Codelco hay que hacer un turn around, tienen que dar vuelta la empresa, porque si no va a ser más de lo mismo"

El exCEO de Codelco pone el foco en buscar una solución para la estatal más que hacer leña del árbol caído. Dice que hay que analizar si la empresa es capaz de servir su abultada deuda, realizar cambios organizacionales y sobre esa base tomar decisiones. “Aquí lo relevante no es que produzca más, sino que pueda pagar lo que debe”, asevera.

Por: Sandra Burgos

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 15:30 hrs.

Sandra Burgos economia chilena Chile Minera Minería Codelco
<p>Fotos: Julio Castro.</p>

Fotos: Julio Castro.

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