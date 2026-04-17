Ándrés Echeverría reaparece públicamente y reactiva su cuenta en LinkedIn

Tras cinco meses con su red social inactiva, el socio fundador de Frontal Trust salió a respaldar las rebajas tributarias del plan de reconstrucción del gobierno de Kast.

Las publicaciones en LinkedIn eran una constante para Andrés Echeverría. Con frecuencia casi semanal, el socio fundador de Frontal Trust comentaba columnas de opinión y se pronunciaba sobre el debate económico. Ese hábito se interrumpió a fines de 2025, en medio de los cambios internos en la gestora de fondos que hoy avanza hacia su fusión con Toesca Asset Management.

La sequía duró cinco meses. Esta semana, Echeverría reapareció en la plataforma con una publicación escueta: compartió una columna de Cecilia Cifuentes publicada en El Líbero sobre el plan de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast. "Gran columna de Cecilia Cifuentes", escribió.

La columna aborda la propuesta de rebaja del impuesto de primera categoría, la reintegración del sistema tributario y la invariabilidad impositiva. El gesto no es menor. El arranque de 2026 ha estado marcado para Echeverría por el cierre de un ciclo: tras una década al frente de Frontal Trust, el empresario se encuentra en medio de la venta de la compañía que fundó; asumiendo los desafíos de impulsar el proyecto Fundamenta; y enfrentando procedimientos arbitrales con exaportantes de la gestora.