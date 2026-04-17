Matthei se prepara para su reaparición pública
Lo hará en el MUT en la quinta versión del Encuentro Smart de Capital Inteligente, dedicado a la educación e inversión inmobiliaria.
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Por redes sociales la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha estado muy activa: #martesdeemprendimiento; recetas de cocina; datos de jardineo e incluso con videos dedicados especialmente a sus haters y bots, como el que publicó este viernes en tono de broma. Pero hasta ahora todo ha sido virtual.
El 8 de mayo romperá esa regla y debutará públicamente. Lo hará en el MUT en la quinta versión del Encuentro Smart de Capital Inteligente, dedicado a la educación e inversión inmobiliaria. En el mismo encuentro participarán como expositores el exministro de Hacienda Mario Marcel y el economista Óscar Landerretche, además del CEO de Platanus David Ávila, y el de Haciéndola.com Oscar Muñoz, entre otros representantes de empresas del rubro inmobiliario y de la construcción.
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