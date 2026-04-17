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Patricio Dussaillant, presidente de TVN: “Cerrar el canal no es la opción del Presidente de la República”

Hace una semana, el abogado y académico UC asumió este cargo que es de exclusiva confianza de José Antonio Kast. En su primera entrevista como presidente de TVN, explica por qué el Estado sí debe participar en el financiamiento de la misión pública de la señal. Afirma que el actual proyecto que está en el Congreso para rescatar al canal es inviable y piensa que, más que un endowment, se necesita que el Fisco entregue un monto anual vía presupuesto. Aquí da razones y hasta proyecta montos.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 18 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

TVN gobierno José Antonio Kast television Patricio De la Paz
<p>Patricio Dussaillant, presidente de TVN: “Cerrar el canal no es la opción del Presidente de la República”</p>

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