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Sargent & Krahn, Alessandri, Carey y MICP Abogados destacan en los Managing IP Americas Awards 2026

Por: Entre Códigos

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 09:07 hrs.

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<p>La premiación se realizó la semana pasada en Nueva York.</p>

La premiación se realizó la semana pasada en Nueva York.

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