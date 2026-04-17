Sargent & Krahn, Alessandri, Carey y MICP Abogados destacan en los Managing IP Americas Awards 2026

En una nueva edición de los Managing IP Americas Awards, realizada en Nueva York la semana pasada, diversas firmas y profesionales chilenos fueron reconocidos por su desempeño en el ámbito de la propiedad intelectual, consolidando la presencia del país en la escena legal internacional.

Entre los galardonados, Sargent & Krahn fue distinguido como Trademark Firm of the Year, mientras que Alessandri obtuvo el premio a Copyright Firm of the Year. A nivel individual, Francisco Carey, socio de Carey, fue nombrado Lawyer of the Year, uno de los reconocimientos más relevantes de la ceremonia.

En tanto, MICP Abogados fue premiado como Patent Firm of the Year, destacando su trabajo en materia de patentes y su posicionamiento en el mercado local.

Los premios, organizados por la publicación especializada Managing Intellectual Property, reconocen anualmente a los estudios y abogados más destacados de la región en distintas áreas de la propiedad intelectual, evaluando su desempeño, casos relevantes y reputación en el mercado.

La presencia chilena en esta edición refleja el fortalecimiento de las firmas locales en un ámbito cada vez más competitivo y globalizado, donde la especialización y la capacidad técnica se han vuelto factores clave para asesorar a empresas en la protección de sus activos intangibles.