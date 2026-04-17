Kast designa a Carlos Maldonado como nuevo miembro del Consejo Directivo de BancoEstado

El Consejo Directivo de BancoEstado inicia una nueva etapa tras la incorporación de un nuevo integrante y la salida de tres de sus miembros.

Esto, porque desde el jueves 16 de abril asumió como consejero Carlos Maldonado, quien fue designado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, para el período 2026-2030. Su llegada se produce en un momento de ajustes en la composición del órgano en línea con el nuevo Gobierno, y que actualmente es presidido por Mario Farren, junto a Paulina Yazigi en la vicepresidencia y Edith Signé como directora laboral.

Trayectoria

Maldonado es abogado de la Universidad de Chile, y cuenta con una amplia trayectoria ligada al sector público. Entre 2006 y 2010 se desempeñó como ministro de Justicia y subsecretario general de Gobierno durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, además de haber coordinado la implementación de la Reforma Procesal Penal en el gobierno de Ricardo Lagos. En paralelo, ha participado en asesorías tanto a nivel local como internacional en materias de política pública.

En la misma jornada, el banco estatal formalizó la renuncia de los consejeros Elena Serrano, Enrique Román y Pablo Zamora.