Grupo Patria y Linzor Capital avanzan en compra de Empresas Banmédica tras luz verde de la FNE

El organismo fiscalizador resolvió aprobar la transacción “en forma pura y simple”. No obstante, aún está pendiente la aprobación de la transacción en Colombia.

La adquisición de Empresas Banmédica por parte de la brasileña Grupo Patria avanzó un paso clave, luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobara la operación sin condiciones.

La transacción se remonta a diciembre pasado, cuando la gestora de fondos brasileña -controladora de Moneda Asset Management- se impuso en el proceso de venta liderado por la estadounidense UnitedHealth Group (UHG), dejando en el camino a otros interesados como un consorcio encabezado por Leonidas Vial, además de actores del sector salud como Christus Health y el Grupo Alemana.

En concreto, UHG acordó la venta de Bordeaux Holding SpA -sociedad controladora de Banmédica- a Healthcare MX Holdings, vehículo ligado a Patria. En la transacción también participa Linzor Capital Partners, firma de private equity fundada en 2006 por Tim Purcell, Alfredo Irigoin y Carlos Ingham, que se sumó durante el proceso de oferta.

Así, según se desprende del documento ingresado a la FNE, la estructura contempla dos etapas: primero, la transferencia de acciones desde el vendedor a Healthcare MX Holdings; y luego, una reorganización interna en la que la propiedad de las filiales chilenas será distribuida entre Moneda, PPE Fondo VII y Linzor. Tras este proceso, Grupo Patria mantendrá la influencia decisiva sobre los activos, mientras que Linzor quedará como accionista minoritario.

El paquete adquirido incluye las isapres Banmédica y Vida Tres; las clínicas Santa María, Dávila, Vespucio, Biobío y Ciudad del Mar; la red ambulatoria Vidaintegra; la unidad de rescate móvil Help; además de operaciones en Colombia, incluyendo prestadores de salud y participaciones en compañías de seguros. Dada la magnitud de la operación, esta debió ser revisada por el organismo antimonopolios.

El 30 de diciembre de 2025 la operación fue ingresada a la FNE para su revisión. Más de tres meses después, el organismo resolvió aprobarla “en forma pura y simple”, autorizando la adquisición de control sobre Bordeaux Holding SpA y CDC Holdings Colombia por parte de Grupo Patria.

Con todo, aún está pendiente la aprobación de la transacción en Colombia, proceso que se espera sea mucho más engorroso con las autoridades locales de ese país, según afirman distintas fuentes vinculadas a la operación.

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El análisis

En su resolución, la FNE concluyó que la operación no genera superposición entre las actividades de Grupo Patria y las entidades objeto de la transacción. Respecto de Linzor, el organismo identificó una superposición en el segmento de prestaciones dentales, específicamente entre Uno Salud -donde Linzor participa- y Banmédica Dental en la Región Metropolitana.

A partir de ello, la Fiscalía realizó un análisis estructural a nivel comunal. Los resultados “dieron cuenta de que no se superarían los umbrales de concentración establecidos en la Guía de Análisis Horizontal en las comunas de La Florida, La Reina, Las Condes, Puente Alto, Santiago y Vitacura y que no concurrirían circunstancias especiales bajo las cuales, pese a no superarse dichos umbrales, ameriten un análisis en mayor profundidad”.

En el caso de Maipú, Ñuñoa y Quilicura, si bien se superaron dichos umbrales, el organismo identificó la presencia de otros centros dentales, con una oferta compuesta por una variedad equivalente de servicios dentales que la que proveen las Partes, siendo capaces de ejercerles presión competitiva.

La Fiscalía también evaluó eventuales riesgos de conductas exclusorias por parte de Linzor, como el bloqueo de clientes o de insumos, hipótesis que fueron descartadas.

“Linzor no contaría con la habilidad para influir decisivamente en las variables competitivas de dichas entidades (...) también se descartó que Linzor tuviera la habilidad de implementar un bloqueo de insumos, en tanto existen prestadores dentales alternativos a las Partes a los cuales las instituciones de salud previsional, u otras aseguradoras, podrían recurrir para suscribir convenios de cobertura dental obligatoria o adicional.”, enfatizó la Fiscalía.

Asimismo, el organismo sostuvo que los incentivos para incurrir en este tipo de prácticas serían limitados, dado su rol como accionista minoritario.

“Por tanto, y en virtud de los antecedentes recabados en la Investigación, la Fiscalía concluyó que la Operación no sería apta para reducir sustancialmente la competencia en el mercado de prestaciones dentales en las comunas con traslape, así como en los de cobertura dental obligatoria y cobertura dental adicional, tanto a nivel nacional como en las comunas de traslape”, concluyó la Fiscalía.