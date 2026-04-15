Startup israelí crea la primera barra de chocolate cultivada en laboratorio del mundo
Celleste Bio, respaldada por Mondelez -propietario de la conocida marca de chocolate de leche Cadbury- afirma que su manteca de cacao cultivada en laboratorio es idéntica a la del producto tradicional.
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