Bertrand-Galindo, Barrueto, Barroilhet Abogados suma a Ignacio Urbina para coliderar su práctica ambiental
En su trayectoria profesional, se desempeñó como socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, y previamente trabajó en Barros & Errázuriz y en la Superintendencia del Medio Ambiente.
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El estudio Bertrand-Galindo, Barrueto, Barroilhet Abogados incorporó como socio al abogado Ignacio Urbina, con el objetivo de reforzar su consolidada práctica ambiental y regulatoria, especialmente en el desarrollo de proyectos de alta complejidad en minería, energía e infraestructura.
Urbina es abogado de la Pontificia Universidad Católica, cuenta con un LL.M. de la Universidad de Michigan y un doctorado en Derecho Ambiental por Pace University, en Nueva York. Además, es profesor de Derecho en la Universidad Católica, donde también dirige el Programa de Sostenibilidad Corporativa.
En su trayectoria profesional, se desempeñó como socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, y previamente trabajó en Barros & Errázuriz y en la Superintendencia del Medio Ambiente. Es especialista en derecho ambiental, litigios socioambientales y asesoría regulatoria empresarial.
Desde la firma destacaron que su llegada permitirá fortalecer un equipo que ya cuenta con un posicionamiento relevante en el mercado. El área será coliderada junto a José Tomás Barrueto, socio fundador y exdirector regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Atacama.
Iván Bertrand-Galindo, socio del estudio, señaló que “la incorporación de Ignacio a nuestra oficina viene a potenciar de manera importante nuestro ya experimentado y reconocido equipo ambiental”. En la misma línea, Barrueto afirmó que su llegada “será un gran aporte a nuestra firma”.
Por su parte, Urbina indicó que “el desarrollo de proyectos requiere de una asesoría ambiental con visión de largo plazo, cada vez más sofisticada, capaz de identificar soluciones permanentes en un entorno político y social que se ha vuelto extremadamente activo”.
La firma, que asesora a clientes locales e internacionales en industrias como minería, energía y recursos naturales, se encuentra en proceso de expansión, con foco en áreas especializadas y en el fortalecimiento de equipos para abordar desafíos legales complejos.
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