Durante un marzo marcado por la guerra: AFP y fondos mutuos redujeron exposición a acciones chilenas

De acuerdo a un informe de Itaú BBA, la renta variable local bajó a representar el 10,2% de los activos administrados por el sistema previsional.

Marzo se vio particularmente golpeado para la bolsa chilena, en medio de las presiones vendedoras, la aversión al riesgo y la incertidumbre otorgada por la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán.

En medio de noticias de escalamiento bélico, el IPSA alcanzó a caer hasta 3,5% en el mes, arrastrado por el negativo sentimiento global y los coletazos inflacionarios locales provocados por la guerra y el ajuste al Mepco.

El escenario también provocó una desinversión en acciones chilenas por parte de dos de los principales actores institucionales de la plaza bursátil nacional: las AFP y los fondos mutuos, que durante el mes pasado redujeron su exposición a los papeles chilenos.

De acuerdo con un informe de Itaú BBA, si bien los fondos de pensiones fueron compradores netos de

US$ 32,6 millones en renta variable local, "el impulso comprador se desaceleró levemente versus el mes previo, apuntando a un ritmo más cauteloso pese a flujos aún positivos".

De esta manera, “la exposición a acciones locales cayó ligeramente a 10,2% de los activos bajo administración (AuM), pese a mantenerse como compradores netos durante el mes”, detalló el banco de inversión.

Las compras de las AFP fueron lideradas por Latam (US$ 78,7 millones), Enel Americas (US$ 36,4 millones) y Banco de Chile (US$ 15,5 millones), seguidos por Cencosud (US$ 11,1 millones), Embotelladora Andina (US$ 5,9 millones) y SQM-B (US$ 5,8 millones).

También, se registraron entradas menores en Enel Chile, Cencosud Shopping y Concha y Toro, añadió Itaú BBA.

“Estas compras fueron parcialmente compensadas por ventas en acciones ligadas al consumo y utilities, destacando Falabella (US$ 19,7 millones), Ingevec (US$ 11,4 millones), Colbun (US$ 9,0 millones) y Entel (US$ 8,7 millones)”, apuntó la firma.

En tanto, el banco de inversión también destacó que “las entradas de este mes en Nitratos de Chile y las salidas desde Potasios de Chile están vinculadas a ajustes en curso en la estructura de propiedad de las sociedades cascadas” de SQM.

En cuanto a cartera, “a nivel sectorial, transporte y bienes raíces continúan siendo las mayores sobreponderaciones (de las AFP) versus el IPSA, apoyadas por exposición a Latam y nombres ligados a malls, mientras bancos y minería permanecen subponderados”, sostuvo.

Fondos mutuos cortan racha

Por su parte, los fondos mutuos registraron ventas netas por US$ 163,3 millones en marzo, representando su primer mes de inversiones netas negativas en acciones chilenas desde julio de 2025.

“La exposición a acciones locales bajó marginalmente a 4,3% de los activos bajo administración (AUM), reflejando una modesta reducción de posicionamiento en el margen”, señaló Itaú BBA.

Las ventas se dieron principalmente en los sectores de minería y financiero, incluyendo SQM-B (US$ 55,7 millones), Banco Santander (US$ 32,0 millones), Enel Americas (US$ 27,5 millones) y Latam (US$ 20,5 millones).

Por su parte, los fondos mutuos compraron de forma transversal entre los sectores de la Bolsa de Santiago, aunque lideró Falabella (US$ 32,2 millones), Parque Arauco (US$ 11,4 millones), CAP (US$ 9,6 millones) y Engie Energía (US$ 6,1 millones), “con entradas adicionales en Vapores, Enel Chile, SMU e Itaú Chile”, detalló el banco de inversión.

A nivel de sectores en cartera, “el posicionamiento favorece retail, alimentos y bebidas y transporte, mientras celulosa y papel, bienes raíces y minería permanecen subponderados versus el índice”, concluyó el informe.