Ganancias de la industria aseguradora suben 22% en 2025 ante mayores inversiones

La industria aseguradora tuvo un buen 2025, considerando el crecimiento de las utilidades del sector, tanto en el segmento de vida como en el de generales.

De acuerdo con recientes datos de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), las compañías de seguros cerraron el año pasado con utilidades por US$ 1.305 millones, un 22% más que en 2024.

En detalle, la división de pólizas de Vida registró ganancias por US$ 978 millones, con un alza de 18%, mientras que, en Generales, los retornos fueron de US$ 326 millones, con una expansión de 35%.

Según fuentes de la industria, las positivas cifras se explican, en buena parte, por el resultado de las inversiones del sector, que pasaron de US$ 70.424 millones en 2024 a US$ 82.659 millones en el ejercicio pasado, lo que refleja un avance de 17%.

En esa línea, destacó la influencia en este apartado de la renta variable, considerando que el año pasado fue histórico para el S&P IPSA, con un alza de casi 60%.

El impulso de las rentas vitalicias

En el segmento de vida, que representa un 68,9% de la participación de mercado en prima directa versus el 31,1% de generales, el avance de las inversiones fue de la mano con la fuerte alza en la venta de rentas vitalicias que se concretaron el año pasado.

De acuerdo con cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), las compañías de seguros de vida comercializaron 59.610 de estos productos, un 25,8% más que en 2024 y una cifra histórica en el mercado.

Cabe recordar que, cuando se suscribe un contrato de renta vitalicia, los jubilados traspasan la propiedad de sus fondos de pensiones a las aseguradoras, con lo que ellos obtienen la respectiva póliza de seguro. Las compañías invierten esos recursos para sostener el pago de esa responsabilidad.

El socio de Actuarial Consulting, José Ampuero, explicó que "la utilidad en este segmento se sustenta principalmente en el favorable resultado de inversiones y en la reducción de la pérdida contable asociada a las nuevas suscripciones. Si bien este indicador estructuralmente supera el 100% —dado que las reservas están diseñadas para cubrir la brecha entre prima y obligación actuarial—, su contracción refleja que la incorporación de nuevas pólizas está diversificando el pool actuarial y mejorando la relación técnica de corto plazo".

"A nivel de mercado, el segmento continúa mostrando un alto atractivo competitivo, tal como lo evidencia la reciente adquisición de la cartera de rentas vitalicias de Principal por parte del Grupo Santander", agregó.

Confuturo y MetLife lideran

Por compañía, Confuturo y MetLife lideraron los resultados en la industria. Mientras la aseguradora de capitales estadounidenses obtuvo ganancias por US$ 133,9 millones, la firma ligada a la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) registró US$ 133,5 millones.