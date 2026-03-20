Monto de pensión de vejez de rentas vitalicias retrocede más de 50% en cuatro años y promedia $ 319 mil
Los cambios normativos han permitido que personas con menores ahorros previsionales puedan optar por esta opción previsional.
Noticias destacadas
Las nuevas normativas previsionales han tenido un impacto en el monto promedio de las pensiones de vejez de las rentas vitalicias que ofrecen las compañías de seguros de vida. Lo anterior, porque de acuerdo con cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se ha registrado una brusca caída en la media de la jubilación bajo esta modalidad.
Si en 2021 el promedio del monto de la pensión de vejez de este producto fue de UF 16,53 ($ 658.583), en 2025 la cifra cerró con UF 8,01 ($ 319.132), es decir, una caída de 52% en cuatro años.
La asesora previsional Bernardita Infante explicó que la baja se debe a que personas con menores ahorros previsionales han podido acceder a una renta vitalicia, modificando los promedios históricos de los montos de este producto.
“Entró más gente a la renta vitalicia, pero con pensiones más bajas, es decir, están ingresando a tomar pólizas de seguros personas con menor pensión y capital, porque la normativa bajó los requisitos”, explicó.
En efecto, con la entrada en vigor de la PGU, desde el 1 de febrero de 2022, se estableció como exigencia para optar a este producto que las personas pudieran financiar con sus fondos una pensión igual o superior a UF 3 ($ 119.525). Antes, la condición era igualar o superar el monto de la exPensión Básica Solidaria ($ 169.649 en enero de 2022). Sin embargo, la reforma previsional de 2025 volvió a flexibilizar la exigencia, permitiendo desde septiembre que, para contratar este seguro, se necesita financiar una pensión de, al menos, UF 2 ($ 79.683).
Grandes ahorros
La directora ejecutiva de Brain Invest, María Eugenia Jiménez, apuntó que parte de la caída también radica en que hubo una tendencia en las personas con mayores ahorros a pensionarse entre 2021 y 2022, previo que se resolviera la Convención Constitucional, que proponía cambios relevantes en materia previsional.
“En pandemia, hubo gran interés por ser pensionado dada la necesidad de mayores recursos, el temor a los cambios por una posible reforma donde era posible que los ahorros obligatorios fueran administrados por una entidad estatal y eso dio un gran impulso a optar por renta vitalicia”, afirmó.
Ello coincidió con que, durante ese período, la media de la tasa de interés con la que se calculan los montos de las rentas vitalicias se encontraban muy altas. De hecho, en 2022 alcanzó su mayor nivel luego de 14 años, con 3,45% promedio. En 2025, el dato fue de 3,04%.
Sin embargo, luego del rechazo de la primera propuesta constitucional, sumado a una reforma previsional que mantuvo la propiedad de los fondos de pensiones, las personas con mayores ahorros tienden a ir retrasando la edad en que se jubilan.
El último cambio en la industria de la mano de Santander
A nivel de negocios, la industria de rentas vitalicias ha sufrido importantes ajustes en 2026. En enero, la compañía de seguros de vida Principal Chile dio a conocer que suscribió un acuerdo con Banco Santander para vender a este último su negocio de rentas vitalicias.
Desde la firma de capitales españoles informaron en su oportunidad que la operación permitiría fortalecer la oferta para los clientes del Grupo que buscan estabilidad y respaldo financiero durante la etapa de retiro.
El gerente general y country head de Santander Chile, Andrés Trautmann, agregó en esa ocasión que “el negocio de rentas vitalicias es altamente competitivo y está directamente vinculado a la profundidad y eficiencia del mercado de capitales”.
De acuerdo con los últimos datos, Principal cuenta con una participación en el mercado de rentas vitalicias de 0,1%.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
SalfaCorp formaliza ingreso al negocio de multifamily: levanta fondo junto Ameris para invertir en el sector
El vehículo contempla una inversión total de US$ 86 millones, mientras que el portafolio representará cerca de 1.000 departamentos, con sus respectivos permisos de edificación y emplazados en zonas urbanas.
Se desata disputa tras expropiación del Club Hípico de Punta Arenas, que sería la más cuantiosa en Chile en los últimos 20 años
El Serviu de Magallanes ordenó la expropiación del inmueble para la construcción de viviendas y áreas verdes. La comisión de peritos fijó una indemnización de $ 21.030 millones. Sus dueños exigen más del doble.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete