Administrador de fondos y gestor de inversiones: la separación de roles que proponen las AGF para la industria
La iniciativa fue planteada por la Acafi como medida para impulsar el desarrollo del negocio. Desde el mercado ven efectos positivos en ingreso de nuevos actores y transparencia.
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La discusión sobre una reconfiguración de los actores de la industria de fondos chilena está tomando fuerza en el mercado.
Y no solo se trata de ganar escala a través de compras o fusiones -como es el caso reciente de Toesca AGF-, sino que también, evaluar la separación de roles entre administración de fondos (fund services) y gestor de inversiones (investment manager).
La iniciativa forma parte del decálogo de propuestas para el desarrollo de la industria de fondos de inversión preparado y presentado por la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi) ante autoridades.
“Permitiría que más especialistas, locales y extranjeros, puedan operar en Chile sin necesidad de tener una administradora general de fondos con los costos cada vez más importantes que ello implica. Sin duda, es una medida relevante para atraer talento y capital”, explicó a DF el director de la asociación, Luis Alberto Letelier.
El modelo consistiría en separar dos funciones que hoy están concentradas en las AGF: el back-office y las inversiones.
“El administrador independiente lleva contabilidad, valorización, reportes y controles operativos del fondo”, explicó el gerente de deals de PwC Chile, Agustín Herrera.
Por su parte, “el gestor de inversiones es el responsable de definir la estrategia, seleccionar oportunidades y tomar decisiones sobre dónde y cuándo invertir”, dijo la gerenta senior de asuntos regulatorios de Deloitte, Esperanza Gómez.
Beneficios
Para Gómez, la iniciativa respondería a “una necesidad esencial de la industria financiera, que es la segregación funcional para asegurar un funcionamiento transparente, eficiente y confiable”.
Desde el mercado también destacaron una serie de impactos positivos para la industria. “Podría aumentar la transparencia y control, lo que debería reducir riesgos de conflictos de interés y puede mitigar fraudes o desbalances como los vistos en la industria”, destacó el socio líder de financial services office de KPMG Chile, Ernesto Guzmán.
En tanto, el socio líder de emprendimiento y private equity de EY, Enrique Leikin, aseguró que “se minimiza la posibilidad de manipulación de valorizaciones, reportes o flujos”.
El negocio en Chile
El modelo es ampliamente adoptado en el mundo, con líderes en la administración de fondos como SS&C, State Street y Apex Group. Esta última ingresó a Chile tras adquirir FinAsset en 2024.
En lo local, desde marzo, FinAsset administra el primer fondo de Renta 4, corredora que gestiona las inversiones del vehículo. También realiza el back-office de “C2V Global”, fondo cuya cartera es manejada por C2V.
Por su parte, Amicorp es la administradora de dos fondos para la asesora financiera SimpleTrust.
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