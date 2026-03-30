Gobierno designa a ingeniero en minas y exSonami como nuevo vicepresidente ejecutivo de Enami

El biministro de Economía y Minería, tras designar a Juan Carlos Sáez, sostuvo que "vamos a potenciar el rol de Enami como un actor clave para el desarrollo de la industria minera, con un sólido y eficaz corporativo".

A menos de una semana de la salida de Iván Mlynarz de la Empresa Nacional de Minería (Enami), el Gobierno designó este lunes al ingeniero civil en minas Juan Carlos Sáez como nuevo vicepresidente ejecutivo de la estatal.

Egresado de la Universidad de Santiago, Sáez cuenta con 30 años de trayectoria en el sector minero, con especial foco en la mediana minería del cobre, la gestión de operaciones, procesamiento y comercialización de minerales.

Durante su carrera se ha desempeñado como gerente general del holding minero Cemin y la Minera San Gerónimo. Además, fue presidente de la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional de Coquimbo (Corminco) y miembro permanente del Comité de la Mediana Minería de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), instancia técnica dedicada al análisis y desarrollo de propuestas para el fortalecimiento de este segmento productivo.

Tras su nombramiento, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, enfatizó que con esta designación “queremos consolidar la estabilización y el orden de Enami junto con recuperar la importancia que tiene para el fomento a la pequeña minería, y sacar el mejor provecho al litio y a los activos que tiene la empresa”.

"Vamos a potenciar el rol de Enami como un actor clave para el desarrollo de la industria minera, con un sólido y eficaz corporativo", agregó.