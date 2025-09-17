Click acá para ir directamente al contenido
Minería

Iván Mlynarz, vicepresidente ejecutivo de Enami: “Recibimos una Enami en la UTI; la entregaremos en sala de recuperación”

El geólogo detalló que, en dos años, redujeron la deuda desde US$ 680 millones a menos de US$ 200 millones. “Creemos que hemos cumplido la misión”, afirmó.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Lunes 22 de septiembre de 2025 a las 04:00 hrs.

