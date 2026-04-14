Invitación a participar en Encuesta de Relaciones Laborales 2026
¿Eres parte de una gerencia, subgerencia o jefatura del área de gestión de personas en grandes empresas? La Cátedra Carlos Vial Espantoso de la Escuela de Administración UC, junto a Diario Financiero, te invitan a participar en su encuesta.
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La Cátedra Carlos Vial Espantoso de la Escuela de Administración UC, junto a Diario Financiero, te invitan a participar en la Encuesta de Relaciones Laborales 2026, enfocada en los desafíos y oportunidades de las áreas de gestión de personas en grandes empresas en Chile.
Tu experiencia es clave para construir una mirada país sobre cómo las organizaciones están enfrentando el contexto actual del mundo del trabajo: la Inteligencia Artificial, la automatización y la agenda laboral del nuevo gobierno
¿A quién está dirigida? A gerencias, subgerencias y jefaturas del área de gestión de personas en 2 grandes empresas.
Tu participación permitirá generar información agregada y de alto valor para el debate público y la toma de decisiones en las organizaciones. Además, recibirás acceso exclusivo a los resultados y una invitación especial a tu presentación.
Si te interesa participar, responde acá: https://survey.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_262k3yUSgcJoTBQ
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