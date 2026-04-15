Entre $ 20 y $ 36 promedio por litro: las gasolinas y el diésel vuelven a subir este jueves
El anuncio llegó por parte de ENAP la tarde de este miércoles.
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Pasadas ya tres semanas desde los anuncios del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que derivó en históricas alzas de $ 380 en las gasolinas y $ 580 en el caso del diésel, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) comunicó este miércoles nuevas subidas en los precios promedio de los combustibles, aunque mucho más acotados.
Esta vez, los aumentos serán de $ 20,2 por litro promedio en el caso de la gasolina 93, mientras que la variedad de 97 tendrá una subida de $ 22,3 promedio en su precio.
Además, se suman al anuncio el diésel, el cual incrementará su precio en $ 36,4 por litro.
Asimismo, subirá el precio del gas licuado de petróleo (GLP) de uso vehicular, cuyo valor se reajustará en $ 36,5 por litro desde este jueves.
Camioneros reaccionan
Inmediatamente después del anuncio, uno de los primeros gremios en pronunciarse fue la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC).
Los presididos por Juan Araya, en el mismo tono que los ha caracterizado en las distintas reuniones con el Gobierno, afirmaron vía comunicado la necesidad del gremio de "tarifas justas"
En esa misma línea, el gremio hizo hincapié en que han "expuesto la brutal realidad que nos estrellamos con un muro. No hay ninguna solución real para las más de 40.000 empresas del sector, que transportan el 95 % de la carga en Chile; que generan unas 250.000 plazas de trabajo y aportan el 6 % del PIB".
En adición a esto, señalaron que como asociación no piden subsidios "como sí se les ha dado a otros sectores que también usan combustibles. Solicitamos soluciones que nos permitan resolver los
enormes sobrecostos a los que se nos condena", situación que según argumentaron, se ha planteado "con el propio Presidente de la República, el Ministro del Interior; antes con el Ministro de Hacienda, y este lunes 13 con cuatro subsecretarios de distintas carteras".
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