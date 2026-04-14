Startup Loads llega a Brasil con su plataforma tecnológica para el comercio transfronterizo de alimentos

La compañía chilena estará basada en Sao Paulo y proyecta movilizar más de cuatro millones de kilos de frutas. Ya enviaron los primeros contenedores de kiwi chileno.

A un nuevo mercado acaba de llegar Loads. La startup chilena, que conecta oferta, demanda y financiamiento de alimentos, abrió operaciones en Brasil con el envío de los primeros contenedores de kiwi chileno a Sao Paulo, ciudad donde concentrará su estrategia inicial.

Fundada en 2022 por Larry Gil y Carlo Diban, Loads desarrolló una plataforma digital de comercio internacional de alimentos bajo un modelo de comercio electrónico transfronterizo (cross commerce).

A través de tecnología de desarrollo propio, la startup permite a sus clientes comprar, mover y financiar alimentos desde cualquier origen hacia cualquier destino, gestionando de punta a punta la transacción, la logística y el financiamiento.

Hoy opera con 27 personas, proveedores activos en 17 países, clientes en otros 25 y oficinas en Chile, Perú, Colombia, México y España.

En Brasil, el plan contempla operar de forma remota durante el primer semestre y montar un equipo local hacia fines de 2026.

Gil –un exejecutivo de Betterfly- explicó que la apertura en ese mercado era un movimiento previsto desde hace tiempo.

“Brasil es probablemente uno de los mayores productores de alimentos del mundo y, al mismo tiempo, uno de los que más importa. Podemos activar esa doble vía: no solamente enviar productos a Brasil, sino también sacar productos hacia otros mercados”, dijo.

Comentó que la meta para este primer año en Brasil es movilizar más de cuatro millones de kilos y construir una red inicial de más de 30 clientes y proveedores activos en el país.

Financiamiento

La startup también tiene una línea de negocio llamada Loads Finance, a través de la que entrega financiamiento a los clientes. Por ejemplo, se hacen cargo del pago de la compra, un servicio por el que cobran una tarifa “a precio de mercado”, que se devuelve en cuotas. Para ello, estructuraron un fondo vía deuda por US$ 14 millones con dos socios en Chile y México.

“Le permitimos al cliente pagarnos en cuotas o a plazos. Es el símil del compra ahora, paga después, pero aplicado al comercio internacional”, explicó Gil.

En paralelo, el equipo de tecnología está desarrollando un modelo de análisis de riesgo de crédito (credit scoring) propio, integrado con aduanas, que analiza orígenes, proveedores, productos y volúmenes de cada importador.

Proyecciones

Loads cerró el primer trimestre con más de seis millones de kilos movilizados, equivalentes a unos 300 contenedores, con paltas, uvas y manzanas como principales categorías.

Para este 2026, la compañía proyecta cuadruplicar los US$ 12 millones facturados el ejercicio anterior, y crecer 10 veces si se considera la línea de negocio de financiamiento.

La meta de volumen para el cierre del año es superar los 50 millones de kilos comercializados.

Hacia fines de 2026, además, Loads comenzará a expandir su catálogo -hoy con más de 300 productos entre frutas y verduras- hacia nuevas categorías de alimentos, dando el siguiente paso en su visión de consolidarse como un “proveedor digital de alimentos integral”.