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Empresas Gasco anuncia inversión de US$ 146 millones para este año y suma a exComandante en Jefe del Ejército al directorio

El presidente de la compañía, Matías Pérez Cruz, se refirió al accidente de febrero pasado indicando que esperan que los hechos "se esclarezcan lo antes posible". Además, dijo que vislumbran "con optimismo el futuro de nuestro país".

Por: Karen Peña

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 14:00 hrs.

GASCO Accidente inversiones Directorio junta de accionistas Karen Peña
<p>Cristián Aguirre, gerente general; Matías Pérez Cruz, presidente; y Rafael Goldsack, gerente legal.</p>

Cristián Aguirre, gerente general; Matías Pérez Cruz, presidente; y Rafael Goldsack, gerente legal.

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