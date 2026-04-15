Empresas Gasco anuncia inversión de US$ 146 millones para este año y suma a exComandante en Jefe del Ejército al directorio

El presidente de la compañía, Matías Pérez Cruz, se refirió al accidente de febrero pasado indicando que esperan que los hechos "se esclarezcan lo antes posible". Además, dijo que vislumbran "con optimismo el futuro de nuestro país".

Un plan de inversiones superior a $ 135 mil millones (US$ 146 millones) para el 2026 anunció este miércoles Empresas Gasco en su junta ordinaria de accionistas, instancia en la cual se dio cuenta de los resultados 2025, los avances del Plan Estratégico y los próximos desafíos para el desarrollo de nuevos negocios. Lo anterior, frente a los $ 123.586 millones (US$ 127,8 millones) que se anunciaron para el 2025 en la junta ordinaria de accionistas del año pasado.

"Continuaremos avanzando en nuestro plan estratégico al 2028, fortaleciendo el negocio base del gas licuado y desarrollando nuevas soluciones energéticas con foco en la seguridad, la eficiencia operacional y la creación de valor para nuestros accionistas, clientes y comunidades", señaló el gerente general de la compañía, Cristián Aguirre, por los recurso destinados para este año.

En la junta, hubo elección de directorio, donde la novedad fue la llegada de Javier Iturriaga del Campo, exComandante en Jefe del Ejército de Chile, quien dejó la institución hace un mes tras cumplir su período de cuatros años en el cargo. El exmilitar tomará posición en el directorio en el cupo que dejó Francisco Gazmuri Schleyer.

De esta manera, renovaron su permanencia en el directorio Andrés Pérez Cruz, Carmen Gloria Pucci Labatut, Michèle Labbé Cid, Gerardo Cood Schoepke, José Ignacio Laso Bambach, Vicente Monge Alcalde, André Sougarret Larroquette, y Matías Pérez Cruz.

"Vislumbramos con optimismo el futuro de nuestro país"

En su intervención, el presidente de Empresas Gasco, Matías Pérez Cruz, destacó que este año la compañía inicia la celebración de sus 170 años, pero entró de lleno al grave accidente ocurrido en febrero pasado en Renca en que se vio involucrado uno de sus camiones que transportaba gas propano, el cual dejó 15 víctimas fatales, entre las que está un trabajador de la firma. "Ha sido un duro golpe y uno de los hechos más dolorosos que nos haya tocado vivir como compañía a lo largo de nuestra historia", lanzó de entrada.

En su reflexión, indicó que el transporte de gas es una actividad que nos exige los más altos estándares de seguridad, conforme a las regulaciones vigentes. "Sin embargo, y como ocurre con toda tragedia, dar cumplimiento a dichas exigencias no es consuelo suficiente, y obliga a todos los actores a revisar con la máxima seriedad las oportunidades de mejora para el transporte terrestre en nuestro país", sostuvo.

Pérez Cruz recalcó que la investigación "de las causas basales y consecuenciales del accidente" siguen en curso, y que continuarán colaborando con las autoridades.

"La transparencia y responsabilidad empresarial han sido nuestros sellos históricos. Esperamos que los hechos se esclarezcan lo antes posible, y que sus conclusiones nos sirvan como una oportunidad para desplegar todos nuestros esfuerzos y voluntad para crear conciencia, a nivel de nuestra sociedad, en poner atención en la infraestructura de caminos, que requiere una permanente revisión de sus sistemas de seguridad y en general, del transporte de carga en Chile", aseguró.

El empresario enfatizó que quieren -como siempre- continuar siendo colaborativos y proactivos con las autoridades y poder contribuir con ideas para ir perfeccionando cada vez más sus procesos. "Chile importa casi la totalidad de los hidrocarburos que requiere el mercado nacional, lo que exige una logística de movimientos y transportes, desde los terminales marítimos a los distintos puntos de consumo, a través de la infraestructura pública de las distintas regiones de nuestro territorio, lo que constituye un enorme desafío", dijo.

También, el timonel de la compañía se refirió al nuevo Gobierno: "Vislumbramos con optimismo el futuro de nuestro país. Las nuevas autoridades tienen el importante desafío de recuperar la economía, promoviendo la inversión dentro de un marco jurídico con reglas claras, estables y permanentes en el tiempo, para incentivar la llegada de capitales extranjeros y el desarrollo fluido y amable de tantos proyectos que requieren una tramitación de permisos ágil y eficiente, con garantías de seguridad, resguardo del orden público, respeto a las instituciones y al Imperio de la Ley".

Y si bien dijo que están optimistas, también reconoció que saben que se requerirá de un "esfuerzo muy grande y la colaboración de las autoridades y del sector privado, en beneficio de nuestro querido país". "En esto no nos restaremos. Queremos seguir siendo un aporte", puntualizó.

Y sentenció: "El compromiso por parte nuestra se redobla para continuar contribuyendo con la sociedad, siempre con seriedad, transparencia y responsabilidad".

Hitos de la compañía

Entre los principales hitos del ejercicio 2025, en la cita se destacó en el encuentro la adjudicación del proyecto energético para la faena de Sociedad Contractual Minera El Abra, con un suministro superior a 50 mil toneladas anuales de GLP; y la conclusión del proceso de ampliación de la Central Teno Gas, que permitió aumentar su capacidad instalada de 44 MW a 54 MW.

En Colombia, se mencionó el avance del Proyecto 14K, iniciativa orientada al crecimiento del canal granel mediante el desarrollo de infraestructura y la incorporación de clientes industriales de mayor consumo. Asimismo, que se avanzó en el Proyecto Puerto Bahía, terminal de importación y almacenamiento de gas licuado en Cartagena, que permitirá fortalecer el abastecimiento de gas licuado y aportar mayor seguridad energética al mercado colombiano.

En cuanto a infraestructura estratégica, el gerente general destacó los avances del proyecto Terminal Gas Caldera en la Región de Atacama consistente en la construcción y operación de un terminal marítimo multiboya. Al respecto, señaló que “atendida la escasa infraestructura portuaria en Chile, esta iniciativa resulta fundamental para fortalecer la logística de abastecimiento y la seguridad energética del país. Se ubica en una zona de alto potencial minero, por lo que constituye un desarrollo significativo para el crecimiento del país".