UE activa plataforma para adquirir minerales críticos
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La Unión Europea puso en marcha el lunes la sección dedicada a los minerales críticos de su plataforma de contratación de energía y materiales, cuyo objetivo es dar más poder a los compradores regionales y reducir la dependencia del principal productor, China, mediante la agrupación de sus compras, dijo Reuters.
El vehículo forma parte de la estrategia RESourceEU del bloque anunciada en diciembre para desarrollar cadenas de suministro de tierras raras y otros minerales estratégicos necesarios para la transición energética y las aplicaciones de defensa. China controla hasta el 90% de la producción en ese sector.
La plataforma abrió el lunes el plazo de presentación de solicitudes por parte de los compradores en la primera fase de un proceso de varios meses.
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