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UE activa plataforma para adquirir minerales críticos

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Minera tierras raras UE
<p>UE activa plataforma para adquirir minerales críticos</p>

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