Inversiones financieras en JP Morgan, Itaú y Fintual: los detalles de la declaración de patrimonio del ministro del Trabajo

Continúan ingresando a la Contraloría General de la República las declaraciones de patrimonio de las autoridades asumidas en el gabinete de José Antonio Kast el 11 de marzo de este año.

Luego de que este lunes se conocieran las declaraciones de los ministros de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna; de Ciencia, Ximena Lincolao; y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, este martes fue el turno del ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau.

En un documento de diez páginas, el economista parte declarando que está casado con el régimen de separación total de bienes con la vicepresidenta de Mastercard Chile, Gloria Crawley-Boevey. Tienen dos hijos.

Como actividad económica en el último año, declara su titularidad como profesor en el Instituto de Economía de la Universidad Católica; coeditor del journal de Lacea (Asociación Económica de América Latina y el Caribe); investigador de proyectos Fondecyt; y sus pasantías como profesor visitante en las universidades de Columbia en Estados Unidos y Kings College en Londres, Reino Unido.

En cuanto a propiedades, el académico declaró un inmueble en la comuna de Santiago con un avalúo fiscal de $ 53 millones, del cual posee el 50% de la participación y fue adquirido en 2023; otro en la comuna de Colina con un avalúo fiscal de $ 396 millones, el cual es su domicilio y del cual posee la mitad de su propiedad y que fue comprado en 2009; y un tercer inmueble en la región de Los Ríos -más precisamente en la comuna de Panguipulli- con un avalúo fiscal de $ 19 millones, del cual también declara la propiedad del 50% y que fue adquirido en 2016.

En cuanto a vehículos, reporta un station wagon Mazda del año 2026 con un avalúo fiscal de $ 31,9 millones.

Inversiones financieras

El ministro del Trabajo informa una serie de inversiones en instrumentos financieros en Chile y el mundo.

Por ejemplo, detalla tres cuotas de fondos mutuos por $ 124 millones, $ 214 millones y $ 168 millones en la administradora general de fondos de Itaú; ahorro previsional voluntario (APV) en cuotas de fondos mutuos en Fintual administradora general de fondos por $ 85 millones; y un depósito a plazo endosable por US$ 32 mil en JP Morgan Chase & Co. en Estados Unidos.

Asimismo, declara seis depósitos a plazo con Banco Itaú por $ 76 millones, $ 59 millones, $ 50 millones, dos por $ 60 millones, y un último por $ 85 millones.

En cuanto a pasivos, reporta un crédito hipotecario por $ 181 millones con BICE Hipotecaria.