El inicio de la negociación por salario mínimo ya tiene fecha: conversaciones entre gobierno y trabajadores comienzan este viernes
Así lo confirmó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, ante la comisión del ramo de la Cámara de Diputados.
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Queda poco para el inicio formal de la negociación del reajuste del salario mínimo.
Según expuso este martes el ministro del Trabajo, Tomás Rau, el Ejecutivo se reunirá con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) este viernes para comenzar a dialogar en torno al tema.
"Hemos citado ya a la primera reunión para este viernes a las 15 de la tarde a la CUT. Y además también hemos citado la primera sesión del Consejo Superior Laboral para la próxima semana", dijo Rau ante la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
En la instancia, además, el secretario de Estado se refirió a sus declaraciones en Pulso, medio al cual en una entrevista señaló que “así como ha habido aumentos importantes en el salario mínimo, a veces hay que contener también esos aumentos. Y ahí pongo como ejemplo el último reajuste del sector público, que fue con más dosis de realidad que otros anteriores”. Declaraciones que fueron criticadas desde la CUT.
Ante la comisión, Rau dijo "yo sé que declaraciones mías han tenido una interpretación distinta a la que uno a veces quiere dar. Yo he sido bastante claro que como gobierno tenemos que velar por el empleo, y aumentos importantes del salario mínimo está documentado que pueden generar desempleo. Acá tampoco voy a hacer en el fondo una campaña, cierto, de que no hay que subir un peso, no, para nada. Yo solo digo que aumentos que están muy desalineados con la productividad pueden pueden tener consecuencias bien dañinas", dijo, y agregó la alta cifra de desempleados que hay en el país, que superan las 862 mil personas.
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