Apiux compra consultora tecnológica BackSpace para llegar a la minería, petróleo y gas
Esta es la segunda adquisición que hace la empresa luego de comprar Nectia Software a fines de 2024 en el marco de su plan para triplicar a 2027.
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La compañía de tecnología Apiux cerró la compra de BackSpace, una consultora chilena especializada en analítica avanzada, automatización e inteligencia artificial (IA), fundada en 2011 por el ingeniero civil informático Maurizio Pancorvo. La operación se firmó a mediados de marzo y el monto no fue revelado por acuerdo de confidencialidad.
Se trata de la segunda adquisición que materializa la empresa dentro de su plan "3x3", con el que busca triplicar y diversificar sus ingresos hacia 2027. La primera fue la compra de Nectia Software, a fines de 2024.
“El plan contempla una inversión total de unos US$ 10 millones, de los cuales ya hemos ejecutado cerca del 50%”, dijo el CEO y fundador de Apiux, Francisco Figueroa.
Con BackSpace incorporada, Apiux proyecta cerrar 2026 con ventas cercanas a los US$ 25 millones, un crecimiento de 20% frente al ejercicio anterior. BackSpace facturaba poco más de US$ 3 millones anuales antes de la operación.
Capacidades y nuevos mercados
Figueroa explicó que la incorporación de BackSpace les permitirá materializar “avances concretos en nuestro plan de expansión, pudiendo llegar a nuevas industrias como minería y oil & gas. Además, esta integración potencia nuestra especialización en analítica de datos", dijo.
BackSpace aporta una cartera con más de 120 clientes en Chile, Perú y Colombia, entre ellos el Coordinador Eléctrico Nacional y compañías de los sectores minero, financiero, telecomunicaciones, seguros y retail.
Apiux, en tanto, proyecta amplificar esas capacidades a los mercados donde ya opera, como Estados Unidos y España.
La marca BackSpace se mantendrá y no habrá reestructuración de personal. Pancorvo se integra como socio, accionista y director de Apiux, sumándose a un directorio que incluye a Figueroa, Jorge Welch (Asech), Juan Turner (Tantauco Ventures), Aldo Corradossi (Isapre Nueva Masvida), Carlos Yaconi (Nectia) y Denisse Goldfarb (The People Future).
Figueroa adelantó que el foco en 2026 estará en consolidar lo adquirido y comenzar a ver retornos y, en paralelo, seguirán con su plan de crecimiento vía adquisiciones.
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