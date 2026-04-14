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Federación de Camioneros Centro-Sur advierte que 20% de la flota ha dejado de circular por alza de combustibles y nuevo ajuste elevaría cifra a 30%

El presidente de la organización compartió cifras basadas en registros de las concesionarias que conforman la cadena logística de los principales puertos del país, y dijo que el cese no responde a un ejercicio de presión sino a la insolvencia técnica de pequeños y medianos transportistas, quienes hoy operan bajo el costo de producción.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 19:30 hrs.

Camioneros alza combustible Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Federación de Camioneros Centro-Sur advierte que 20% de la flota ha dejado de circular por alza de combustibles y nuevo ajuste elevaría cifra a 30%</p>

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