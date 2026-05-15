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Jacqueline Sepúlveda asume como la primera rectora de la UdeC en aniversario 107 de la casa de estudios penquista

La rectora asume el liderazgo de la tercera universidad más importante del país y según declaró, su gestión estará orientada a los desafíos productivos y sociales del país.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 09:30 hrs.

universidades Concepción Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Jacqueline Sepúlveda asume como la primera rectora de la UdeC en aniversario 107 de la casa de estudios penquista</p>

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