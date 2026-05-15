Jacqueline Sepúlveda asume como la primera rectora de la UdeC en aniversario 107 de la casa de estudios penquista

La rectora asume el liderazgo de la tercera universidad más importante del país y según declaró, su gestión estará orientada a los desafíos productivos y sociales del país.

La Universidad de Concepción (UdeC) hizo historia en su aniversario 107. Jacqueline Sepúlveda asumió oficialmente como la primera mujer en asumir la rectoría de la casa de estudios para el período 2026-2030, en una ceremonia que apuntó a los desafíos de la nueva administración universitaria para dar respuestas a las necesidades productivas y sociales de la región y el país.

En su discurso, la nueva rectora se comprometió a fortalecer el rol público de la UdeC. "Este equipo rectoral no viene a ofrecer soluciones mágicas. Venimos a ponernos al servicio de ustedes, a ordenar prioridades y a velar porque la Universidad de Concepción siga siendo un lugar donde valga la pena dedicar gran parte de la vida", afirmó.

La doctora Sepúlveda recibió la medalla rectoral de manos de Carlos Saavedra, quien dejó el cargo tras dos periodos consecutivos, el primero de ellos, iniciado en 2018.

Posicionamiento de la Universidad

La administración de Sepúlveda se enfocará en actualizar la “promesa centenaria” de la universidad, integrando conceptos clave para el desarrollo moderno como la autonomía, el pluralismo, la equidad y, fundamentalmente, la vinculación con los grandes desafíos del país, donde la transferencia tecnológica y la innovación fueron destacados como fundamentales para el crecimiento regional.

La corporación universitaria es una de las empresas más grandes del Biobío, que emplea a más de 5 mil personas entre académicos, investigadores y personal administrativo, quienes se distribuyen en los tres campus de la casa de estudios (Concepción, Chillán y Los Ángeles), además de la sede de Santiago.

En sus 107 años, la UdeC ha logrado posicionarse en un sitio de liderazgo a nivel nacional e internacional en el mercado de la educación superior. Durante 2026, mantuvo el lugar número tres entre las mejores universidades chilenas y entre las 15 mejor evaluadas a nivel latinoamericano. Ya en 2025 ostentaba el segundo lugar nacional en el Nature Index y el tercer puesto en Research.com, reconocimientos que le han permitido consolidar su rol en la generación de conocimiento y transferencia científica para el país.

Estas categorías, son respaldadas por otras mediciones internacionales como el Ranking QS 2026, donde la universidad penquista avanzó hasta el puesto 321 del mundo en sustentabilidad y 325 global, basado en su reputación académica.

Liderazgo profesional

Química farmacéutica de formación y doctora de la Universidad Karl-Franzens de Graz; Sepúlveda es profesora titular de la UdeC y cuenta con una dilatada trayectoria en la administración de proyectos complejos.

Fundó el Comité de Ética de su facultad, dirigió la Sociedad de Farmacología de Chile, además de liderar programas interdisciplinarios en drogodependencias.

Luego de ser tres veces candidata al sillón de Enrique Molina, en abril, durante la segunda vuelta electoral que disputó con la ahora exvicerrectora Paulina Rincón, obtuvo 57,7% de las preferencias en la elección.

Además, su red de contactos y reconocimientos, que incluyen distinciones del Gobierno Regional y de medios nacionales como "Mujer Líder", la posicionan como una interlocutora destacada para el sector público-privado.