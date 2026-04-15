Empresario y piloto de avión: Cancillería oficializa a Andrés Ergas como nuevo embajador de Chile en Estados Unidos

También se informó que el representante chileno en Perú será el diplomático de carrera Milenko Skoknic.

Luego de meses de trascendidos, finalmente este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores informó oficialmente que el Presidente José Antonio Kast designó como embajador de Chile en Estados Unidos a Andrés Ergas y a Milenko Skoknic como el representante chileno en Perú.

Andrés Ergas (57 años) es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales. Ha desarrollado una amplia carrera de más de 35 años en el sector privado, donde ha destacado como emprendedor y también ha desempeñado destacados roles de dirección en más de una decena de compañías de los sectores financiero, inmobiliario, automotriz, hotelero, turismo, vestuario y accesorios, entre otros.

Ergas ya había participado en reuniones en Washington en febrero con empresarios e integró la delegación del entonces Presidente electo, que expuso ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos que fue encabezada por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, junto al asesor de Kast, Alejandro Irarrázaval, y Eitan Bloch, asesor internacional del mandatario.

El empresario ya recibió el beneplácito de Washington y en un podcast llamado Escalando Negocios y transmitido hace un año atrás, contó de un emprendimiento inmobiliario en el que avanza en Estados Unidos realizando proyectos orientados al arriendo de condominios de entre 220 y 400 unidades, con departamentos de uno y dos dormitorios, destinados a segmentos de altos ingresos.

Ergas renunció a principios de marzo a los directorios en que participaba. Había sido elegido con las acciones de su familia en el directorio del Banco de Chile desde 2017 y fue reelecto en marzo de 2023. También era presidente del directorio de Nomads of the Seas, Todo Moda, Isadora e Inersa 1.

Ergas empezó en los negocios a los 17 años, cuando emprendió en la crianza y venta de cachorros de perro. Desde ahí ha desarrollado su trayectoria principalmente en los sectores financiero, inmobiliario y turístico, tanto a nivel individual como en el marco del grupo familiar Ergas.

El hijo mayor del empresario bancario e inmobiliario Jacob Ergas es ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales. Además, es piloto de avión, planeador y helicóptero, lo que, según él, lo ha ayudado a trabajar con una perspectiva de altitud y a tomar decisiones de forma conservadora, siempre considerando tener “un 20% extra de combustible para estar tranquilo”.

Con respecto a su visión sobre el país, contó en que el exceso de burocracia y la “sobrerregulación” actúan como los principales frenos al desarrollo económico, encareciendo la vida de los ciudadanos y asfixiando proyectos clave al extender artificialmente sus plazos.

Embajador en Perú

En tanto, Milenko Skoknic arribará a Lima en representación de Chile. Es egresado de Derecho de la Universidad de Chile y diplomado en Política Exterior y Economía Internacional de la Universidad de Oxford St. Antony's College. Es también egresado de la Academia Diplomática.

Durante su trayectoria en la Cancillería, ha ejercido como representante permanente de Chile ante las Naciones Unidas, en Nueva York; se desempeñó como cónsul general de Chile en La Paz, Bolivia, y ha sido embajador en Argentina, Austria, Eslovenia y Eslovaquia, así como representante permanente de Chile ante los organismos internacionales con sede en Viena.

Fue director general de Política Exterior y secretario de la Delegación de Chile ante la Mediación Papal entre Chile y Argentina, tanto en Santiago como en la Santa Sede, entre numerosos cargos.