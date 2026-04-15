Parque Arauco renueva su directorio y suma cinco nuevos rostros a la mesa

En las inmediaciones del centro comercial Parque Arauco, la compañía homónima llevó a cabo una nueva junta ordinaria de accionistas, marcada esta vez por la reelección de su directorio.

La mesa, compuesta por nueve integrantes, mantuvo a cuatro nombres con trayectoria en la firma. Así, continúan Salvador Said Somavía, actual presidente del grupo; Rodrigo Muñoz Muñoz y Rafael Aldunate Valdez, todos respaldados por la sociedad ligada a la familia Said Somavía, a los que se suma Guillermo Said Yarur.

Junto con estas continuidades, la junta dio paso a cinco nuevos nombres. Por el cupo asociado a Jack Mosa ingresaron Gonzalo Quinteros Anwandter y Fernando Massú -este último también apoyado por la sociedad de la familia Said Yarur-, en reemplazo de Alberto Eguiguren y Rodrigo Zegers.

A ellos se suma Francisco Sáenz Rica, quien asumirá en lugar de su padre, Orlando Sáenz, con respaldo de una de las sociedades del grupo controlador.

En tanto, las AFP lograron asegurar dos asientos en el directorio, designando a Silvio Rostagno y Pilar Lamana, lo que implicó la salida de Ana María Orellana, quien anteriormente había sido elegida por estas mismas entidades. También dejó la mesa José Domingo Eluchans, cuya familia mantiene participación en el grupo controlador.

Otras materias

Pero la junta no solo estuvo centrada en la reconfiguración del directorio. El gerente general de la compañía, Eduardo Pérez Marchant, presentó un balance del desempeño reciente de Parque Arauco, destacando que la firma ya alcanza 1,3 millones de metros cuadrados arrendables, lo que representa un crecimiento de 11,4% respecto del año anterior.

Asimismo, subrayó que la tasa de ocupación se mantiene en torno al 96%, junto con el alza en visitas y utilidades. En paralelo, abordó el plan de inversiones de la compañía, que bordea los US$ 1.033 millones y contempla la expansión de centros comerciales, adquisiciones y el fortalecimiento del negocio multifamily en Chile, Perú y Colombia.

Entre los proyectos destacados figuran la adquisición del ex Open Plaza Kennedy, la expansión de Mega Plaza Independencia en Perú, la ampliación de Arauco Premium Outlet Coquimbo y la compra de un activo multifamily en San Joaquín, entre otras iniciativas. A esto se suman mejoras en la propuesta de valor, como la implementación de sistemas de estacionamiento free flow.

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Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de tensiones. Hacia el cierre de la junta, el empresario y accionista Jorge Said Yarur -hermano de Guillermo Said- solicitó la palabra para leer una carta en la que cuestionó la política de dividendos de la compañía.

Según planteó, esta resulta “a todas luces deficitaria en comparación con el mercado chileno”, indicando que el retorno “representa apenas un 30% del IPC anual de Chile”, lo que -a su juicio- implica una pérdida de poder adquisitivo frente a alternativas de renta fija que hoy ofrecen tasas cercanas al 7%.

“¿Por qué es tan bajo el dividendo? No es porque le vaya mal a la empresa. Las utilidades están creciendo, sino por una decisión estratégica. Tacañería legal”, afirmó.

El accionista también puso en duda el plan de inversiones, apuntando a la estructura de financiamiento. Detalló que, considerando una deuda de US$ 1.500 millones y un aumento de capital en curso por US$ 330 millones, existiría una brecha cercana a US$ 670 millones.

“La interrogante es crítica. ¿De dónde provendrá este flujo? Exijo claridad sobre si este capex implicará una presión adicional sobre los dividendos hasta 2030”, señaló, instando al directorio a reconsiderar el ritmo de expansión.

El director Rodrigo Muñoz desestimó los planteamientos, señalando que contenían errores relevantes, mientras que el presidente Salvador Said defendió la gestión de la compañía. Según indicó, más allá del debate sobre dividendos, Parque Arauco ha mostrado un desempeño sólido, con reconocimiento en el mercado y una valorización al alza en los últimos años.

“No hay duda de que el incremento de valor que hemos recibido es muy bueno. Quiero dejar constancia de una felicitación al directorio y a los equipos ejecutivos”, concluyó el presidente de Parque Arauco.