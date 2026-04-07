Se activa la carrera por el directorio de Parque Arauco con cinco postulantes en competencia

De los candidatos propuestos, cuatro son nuevos y uno se mantendría en la mesa: Guillermo Said Yarur. Entre los candidatos destaca el actual presidente de BTG Pactual Chile, Fernando Massú.

A pocos días de la junta de accionistas fijada para el 15 de abril, Parque Arauco comienza a delinear la renovación de su directorio, proceso en el que ya se oficializaron las primeras nominaciones para integrar la mesa.

En total, para los nueve cupos disponibles se han presentado cinco candidatos, de los cuales cuatro corresponden a nuevos nombres, mientras que uno busca mantenerse en el directorio.

La sociedad Inversiones Ranco Uno -ligada a la familia Said Yarur y que al cierre de 2025 mantenía una participación de 2,14%- propuso a dos postulantes. Por una parte, a Guillermo Said Yarur, quien forma parte del directorio desde 1984 y apunta a continuar en el cargo.

A él se suma como carta independiente Fernando Massú, actual presidente de BTG Pactual Chile, quien además se desempeña como vicepresidente de Clínica Las Condes y participa en el directorio de Hites.

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A estas nominaciones se suma Inversiones Chile Dos S.A., vinculada al empresario Jack Mosa, que postuló como director independiente a Gonzalo Quinteros Anwandter, exgerente comercial de Parque Arauco.

Por su parte, AFP Modelo presentó dos candidatos independientes. Se trata de Silvio Rostagno, actual vicepresidente de Sigdo Koppers, quien anteriormente integró el directorio de Punta del Cobre y se desempeñó como gerente general en Lotus Development y Viña Santa Rita; y de Pilar Lamana, ejecutiva que forma parte de la alta administración de Lipigas.

Con estas postulaciones, ya son cinco los nombres en carrera para integrar la mesa, quedando aún cuatro cupos por definir en el directorio de la compañía.

Actualmente, además de Guillermo Said, el directorio de Parque Arauco está compuesto por su presidente, Salvador Said Somavía, junto a Rodrigo Muñoz, Orlando Sáenz, José Domingo Eluchans, Rafael Aldunate, Ana María Orellana, Alberto Eguiguren y Rodrigo Zegers, estos tres últimos en calidad de independientes.