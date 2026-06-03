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abc oficializa reestructuración de su negocio financiero con acuerdo de venta de filial a sociedad británica

El retailer aceptó una oferta vinculante presentada por la sociedad inglesa Yol1 Finance (UK) para adquirir el 100% de la propiedad de Inversiones LP S.A.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 10:06 hrs.

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<p>abc oficializa reestructuración de su negocio financiero con acuerdo de venta de filial a sociedad británica</p>

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