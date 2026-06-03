abc oficializa reestructuración de su negocio financiero con acuerdo de venta de filial a sociedad británica

El retailer aceptó una oferta vinculante presentada por la sociedad inglesa Yol1 Finance (UK) para adquirir el 100% de la propiedad de Inversiones LP S.A.

La firma de retail abc decidió reordenar su negocio financiero. La compañía informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que aceptó una oferta vinculante presentada por la sociedad británica Yol1 Finance (UK) Ltd. -de capitales chilenos, ligada a Sebastián Salazar y Evans Concha- para adquirir el 100% de la propiedad de Inversiones LP S.A., filial ligada a su operación financiera.

En concreto, la operación contempla una reestructuración previa de Inversiones LP. Antes de concretarse la venta, la sociedad será dividida de manera que la cartera de créditos, las cuentas por cobrar relacionadas y la deuda financiera queden radicadas en una nueva entidad.

Posteriormente, esa nueva sociedad será absorbida por Créditos, Organización y Finanzas S.A. (Cofisa), filial de abc, con lo que el grupo mantendrá dentro de su estructura el negocio asociado a la cartera crediticia y la emisión de tarjetas de pago. De esta forma, la transacción no implica la salida de abc del negocio financiero.

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Respecto a las condiciones económicas definitivas de la operación, incluido el precio final una vez aplicados los ajustes posteriores al cierre, serán informadas oportunamente al mercado conforme a la normativa vigente, indicó abc.

Según informó la firma, el contrato definitivo de compraventa debería suscribirse a más tardar el 19 de junio, aunque la operación seguirá sujeta a una serie de condiciones habituales para este tipo de transacciones, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, incluida la aprobación de la CMF. Asimismo, el plazo máximo para concretar la transacción fue fijado para el 31 de diciembre de 2026, aunque las partes podrán extenderlo por hasta 60 días hábiles adicionales.