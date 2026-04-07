Parodi en carta a accionistas de Consorcio: repasa hitos, subraya resultados “históricos” y pide disculpas por eventuales errores

El ejecutivo catalogó los resultados del 2025 como "históricos", al alcanzar utilidades por $ 324.288 millones, lo que representa un crecimiento del 32,8% respecto del año anterior.

"Comienzo a escribir estas líneas en una tarde del mes de febrero de 2026, en el sur de Chile. Esta no será una carta típica, ninguna debería serlo, pero esta, en particular, es especial". De esta inusual forma el presidente de Consorcio Financiero, Patricio Parodi, dio inicio a la carta dirigida a los accionistas de la firma, en el marco de la memoria anual de la empresa correspondiente al ejercicio 2025.

Ello, porque el ingeniero comercial destacó en el texto que la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros -origen de las sociedades que componen Consorcio Financiero- cumple 110 años de historia durante este 2026.

Desde ahí, el ejecutivo articuló una hipótesis que cruza toda la carta: la capacidad de adaptación, la anticipación a los cambios regulatorios y el foco en el ahorro de largo plazo como ejes para la permanencia.

Resultados 2025: cifras récord en un año de regulación

Y como no, Parodi hizo un gran hincapié en los resultados que tuvo la firma en el ejercicio anterior, los cuales catalogó como “históricos”, pero que representan una línea de trabajo que se cimenta hace más de un centenario atrás. A su juicio, hubo un par de factores en materia regulatoria que impulsaron los resultados de la firma.

En esta línea, mencionó que la reforma previsional, aprobada en enero del 2025 por el Congreso, ratificó el sistema de capitalización individual e introdujo nuevos beneficios para las personas, con modificaciones estructurales orientadas a mejorar la transparencia del sistema y ampliar el acceso a “modalidades de pensión más estables, cuyos resultados se verán en el tiempo”, sostuvo.

“Tenemos la convicción de que estas medidas contribuirán a recuperar el dinamismo del mercado de capitales, impulsando el desarrollo del país, del sector privado y la sociedad en su conjunto”, planteó Parodi.

Con todo, afirmó que en 2025 las diferentes filiales y negocios de Consorcio Financiero obtuvieron utilidades por un total de $ 324.288 millones, lo que representó un crecimiento del 32,8% respecto de 2024.

Seguros y banco: dónde se explica el resultado

En seguros, el negocio más relevante del grupo, los resultados estuvieron impulsados principalmente por el segmento de rentas vitalicias, que sigue siendo el eje del negocio previsional de la firma.

Este producto, apunta, ha ganado tracción tras cambios regulatorios que amplían el acceso y consolidan su rol como alternativa estable para los jubilados. De acuerdo con la firma, en 2025 la prima directa recaudada alcanzó los $ 927.826 millones, lo que representa un crecimiento de un 51,9% y una participación de mercado del 17,5%, con un total de 8.757 nuevos pensionados.

A ello se suma el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), donde Consorcio mantiene una posición relevante al adjudicarse una parte significativa de las licitaciones, la compañía registró ingresos por un total de $ 801.140 millones.

Y también el Ahorro Previsional Voluntario (APV), un segmento estratégico por su vínculo con el ahorro previsional voluntario y la relación de largo plazo con los clientes. En el periodo, los ingresos por primas directas llegaron a $ 159.849 millones, superiores en 18,7% a los del año anterior. La participación de mercado fue de 28,3%, liderando en la industria aseguradora.

En seguros generales, Consorcio reportó ganancias por $ 9.282 millones, en un mercado altamente competitivo.

Mientras que en el frente bancario, el desempeño se da en un contexto donde, en 2025, las colocaciones totales de la industria bancaria en Chile llegaron a $ 246.511 mil millones, de los cuales un 51% correspondió a créditos comerciales, 36% a hipotecarios y 13% a consumo. En ese escenario, Banco Consorcio avanzó en colocaciones y resultados, apoyado tanto en banca empresas como personas, además de un mayor desarrollo de productos digitales.

Los hitos de Consorcio

Es en el recorrido histórico donde Parodi buscó responder su propia pregunta: "¿Qué factores hacen que una compañía perdure por más de un siglo y, además, celebre su aniversario luego de finalizado un año récord de ventas, consolidándose como líder en un ámbito tan relevante para la economía como son los servicios financieros?"

Para ello, la carta repasó hitos como, por ejemplo, los cambios de control, la profesionalización del grupo en los años 70, el giro hacia los seguros de vida y su rol en el desarrollo del sistema previsional.

Más que episodios aislados, se desprende del texto, Parodi los representó como parte de un patrón: la capacidad de anticiparse y ajustar el rumbo frente a cambios económicos y regulatorios.

“Consorcio hoy puede acompañar a un cliente desde el comienzo de su vida, hasta su jubilación, atravesando todas las etapas de su vida y atendiendo sus necesidades de ahorro, previsión, bancarios y de seguros de manera integral", planteó.

Su carta también abrió espacio para un tono más personal, ya que Parodi reconoció aprendizajes y, en un gesto poco habitual, deslizó: “si en algún momento, los defraudé, les pido mis sinceras disculpas”.

Con todo, y según se desprende de la carta, el repaso histórico de Parodi buscó reforzar una idea central en la carta, que es que el crecimiento reciente -incluido el salto en utilidades de 2025- es resultado de decisiones estratégicas, en una industria donde la regulación y el “timing” han sido determinantes.