Otro ajuste bajo Trivelli: LarrainVial unirá AGF Activos con firma de mercados privados Activa

El entrante gerente general de la matriz de LarrainVial, Andrés Trivelli, en su primer seminario al mando del grupo. Foto: Julio Castro.

Consolidará la generación de negocios en activos alternativos con su gestión en fondos públicos. Se negocia la compra de las acciones de José Antonio Jiménez en la boutique.

Tras asumir en enero pasado la gerencia general de la matriz del grupo LarrainVial, Andrés Trivelli lidera la compañía y sus filiales -que supervisan activos por US$ 59 mil millones-, en medio de una serie de ajustes internos, recambios generacionales y la búsqueda de mejoras operativas.

El área de gestión patrimonial de LarrainVial fue la primera en sufrir cambios. A comienzos de abril, se informó las salidas del gerente general del negocio y socio de la matriz, Gonzalo Córdova, tras 24 años en la firma, y de los directores -y también socios- que lo acompañaban, Cristián Cardone y Sebastián Wenz.

Córdova dejó el grupo, mientras que Cardone y Wenz fueron reubicados al interior de la firma.

Sin embargo, las modificaciones más relevantes se concretarán en su parrilla de administradoras generales de fondos (AGF), en un proceso que inició previo al arribo de Trivelli, pero que el CEO ya tomó de las astas.

LarrainVial Activos, gestora del grupo enfocada en activos alternativos, será unificada con Activa Alternative Assets, la boutique de estructuración de negocios en mercados privados establecida en 2005 por LarrainVial y que hoy también tiene de socio fundador a José Antonio Jiménez.

Consultado por DF, LarrainVial confirmó la operación. “El foco de LarrainVial en activos alternativos continua en la misma intensidad que ha tenido como pionero de la categoría”, dijo.

Unificación

Consultado por DF, LarrainVial confirmó la operación. “El foco de LarrainVial en activos alternativos continúa en la misma intensidad que ha tenido como pionero de la categoría en la cual, además, es uno de los principales jugadores de Latinoamérica”, dijo.

En detalle, el grupo LarrainVial ya posee el 79,99% de Activa. Según fuentes al interior del holding, se busca comprar la porción en manos de Jiménez (un 20%, a través de ADN SpA), hacerse de la totalidad de la firma e integrarla a la administradora de fondos públicos.

“Hace sentido, Activa hace la mayoría de los negocios, y la AGF Activos es el cascarón”, señaló un conocedor de las tratativas.

Activa opera principalmente a través de fondos de inversión privados (FIP) y sociedades por acciones (SpA).

Quienes siguen de cerca el proceso afirmaron que Jiménez se encuentra en negociaciones con LarrainVial para su salida.

Pese a que las modificaciones se estarían llevando a cabo bajo la era Trivelli, los que están al tanto de los movimientos aseguraron que la idea de unir al estructurador de negocio -Activa- y a quien los administre a través de fondos -la AGF Activos- ha estado presente hace años.

Sin embargo, la opción se intensificó tras el caso Factop, en el que la AGF Activos y sus directivos fueron multados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y en la que estos últimos fueron formalizados por la Fiscalía.

¿La razón? La gestora administró el fondo “Capital Estructurado I”, en el que se canalizó un negocio privado para convertir deudas del entonces accionista de Grupo Patio, Antonio Jalaff, en una participación de la compañía inmobiliaria, lo cual nunca se concretó.

La Fiscalía suspendió la causa en contra de los ejecutivos y directivos, y la gestora apeló en sede judicial a la sanción del regulador.

Tras el caso, desde el mercado señalaron que LarrainVial concluyó que “no vale la pena correr el riesgo de tener una administradora de fondos para negocios de terceros”.

Y aunque es una decisión tomada, fuentes señalaron que no se trata de una fusión simple, ya que hay inversiones de Activa con complejidades para su traspaso a la AGF Activos, como negocios de capital privado estructurados a través de SpA.

Las inversiones que no logren traspasarse quedarán alojadas en Activa SpA, la que, en el nuevo esquema, quedaría “por encima” de la AGF Activos.

Tecnología y distribución

A lo anterior se suma el foco que Trivelli ha puesto en la tecnologización de los negocios de LarrainVial, ya que habría mantenido reuniones con los equipos de operaciones de las distintas divisiones del grupo.

En este proceso, el CEO reclutó al antes head para Latinoamérica de estrategias cuantitativas de LarrainVial, Andrés Back, como líder de inteligencia artificial, quien desde enero se encuentra en el cargo. Al interior de la firma es reconocido como “mano derecha” de Trivelli en la aplicación de la IA en el holding.

Otro de los grandes objetivos sería consolidar la presencia en el extranjero del grupo. Para ello, el área de distribución internacional actuará como punta de lanza.

Ya hay trabajo avanzado: con oficinas en Perú, Colombia, México y Estados Unidos -además de alianzas con distintos gestores globales-, un 55% de los US$ 59 mil millones en activos supervisados por el holding correspondería al mercado internacional.