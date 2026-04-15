Directiva francesa Marie Agathe Porte aterriza en CCU
Se trata de la cuarta mujer en la historia de la empresa, que será acompañada de directivos como Pablo Granifo, Carlos Molina y Macario Valdés.
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En su junta anual de accionistas, realizada en la Sala de Arte ubicada en sus dependencias, la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) oficializó el aterrizaje de la cuarta mujer en la historia de la empresa, a su mesa de directorio: Marie Agathe Porte.
Originaria de París, Francia, la nueva directora de CCU cuenta con un máster en ciencias de la ingeniería y fue CEO durante seis años de la agencia de publicidad neoyorkina, BBDO en Chile. Actualmente, Porte también lidera los directorios de Icare (donde es presidenta del Círculo de Márketing), BNP Paribas Cardif Chile y el Instituto de Directores de Chile (IDDC).
En la instancia, además, para integrar la mesa directiva por los siguientes tres años, los accionistas votaron a Pablo Granifo (presidente), Carlos Molina (vicepresidente), Rodrigo Hinzpeter, Marc Gross, Rory Cullinan, Óscar Hasbun, Arthur Ribeiro y Macario Valdés.
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