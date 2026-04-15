Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Juntas de Accionistas
Juntas de Accionistas

Directiva francesa Marie Agathe Porte aterriza en CCU

Se trata de la cuarta mujer en la historia de la empresa, que será acompañada de directivos como Pablo Granifo, Carlos Molina y Macario Valdés.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 16 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

CCU junta de accionistas Directivos
<p>Directiva francesa Marie Agathe Porte aterriza en CCU</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Kast lanza primeras 15 medidas de proyecto emblemático con foco reactivador y pide al Congreso tramitarlo con “urgencia”
2
Economía y Política

Otra señal de la caída de los ahorros del Fisco: deuda neta del Estado cierra el 2025 en su nivel más alto desde 1990
3
Empresas

Ministro Arrau revela que evasión en autopistas urbanas llega hasta 19% en algunos casos y llama a fortalecer el sistema
4
Mercados

Bernardo Matte apunta a los compromisos de campaña en reactivación y seguridad: “Kast está en la obligación de proponer a los chilenos cómo lo va a hacer, y entiendo que en eso está”
5
Regiones

Federación de Camioneros Centro-Sur advierte que 20% de la flota ha dejado de circular por alza de combustibles y nuevo ajuste elevaría cifra a 30%
6
Mercados

Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas
7
Empresas

Gonzalo Bofill llama a los privados a entrar de lleno en la discusión pública: "No hay mayor soberbia que pensar que el desempeño de las empresas puede desvincularse del destino del país"
8
Mercados

Nuevo ajuste bajo Trivelli: LarrainVial unirá AGF Activos con firma de mercados privados Activa
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete