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Centros médicos, tiendas de conveniencia y cafeterías: el nuevo mapa de las exsucursales bancarias en Santiago

En los últimos 18 meses, Banco de Chile lidera el ajuste con 15 cierres, seguido por Bci con 10. En contraste, BancoEstado se mantiene como el único actor con aperturas.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Domingo 26 de abril de 2026 a las 20:30 hrs.

Sofía Fuentes empresas bancos BancoEstado Bci Banco de Chile
<p>Centros médicos, tiendas de conveniencia y cafeterías: el nuevo mapa de las exsucursales bancarias en Santiago</p>

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