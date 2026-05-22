Claudia Álvarez, gerenta general de LarrainVial Colombia: “Los inversionistas internacionales siguen viendo al país como un mercado de oportunidades”

A cuatro meses de asumir el cargo, la ejecutiva abordó los planes de la firma en el país cafetero, el fortalecimiento del segmento institucional y el potencial de integración con mercados como Chile y Perú, ad portas del proceso electoral del 31 de mayo.

El mercado de capitales colombiano cerró 2025 con señales de recuperación y un mayor dinamismo frente a los años posteriores a la pandemia. Según un informe de nuam -holding regional que integra las bolsas de Colombia, Chile y Perú-, la negociación en renta variable en el creció 74% frente a 2024, acercándose a los niveles observados antes de la crisis sanitaria.

Sin embargo, el escenario para este año ha estado marcado por una mayor incertidumbre política y económica en Colombia, en medio de la cercanía del proceso electoral que tendrá lugar el 31 de mayo, crecientes tensiones fiscales junto con el alza en la tasa de interés y factores externos como el impacto del conflicto en Medio Oriente en los mercados internacionales.

En ese contexto, LarrainVial busca seguir consolidando su operación en Colombia de la mano de Claudia Álvarez, quien asumió en febrero como gerenta general de la firma en ese país. Economista de la Universidad Javeriana y con 20 años de trayectoria en el sector financiero, ha pasado por firmas como BTG, Credicorp y la propia LarrainVial, donde ya suma una década.

En conversación con DFSUD, Álvarez abordó los planes de la compañía en el mercado colombiano, las oportunidades que siguen viendo los inversionistas internacionales en el mercado local y el potencial de integración entre los mercados de capitales de Colombia, Chile y Perú.

“Nuestra fortaleza está en el conocimiento del mercado, nuestra presencia y la capacidad de mantenernos cerca de los clientes para ofrecer soluciones acordes a sus necesidades, independiente del contexto político”, sostuvo.

“Independiente del gobierno que llegue al poder, es fundamental que exista un mensaje claro de seguridad jurídica y estabilidad económica para los inversionistas”.

-Con su llegada a la gerencia general, ¿cuáles son los planes de LarrainVial para seguir consolidando su operación en Colombia?

- LarrainVial es una marca muy fuerte en el país y tenemos una relación muy cercana con el segmento institucional. Entonces, los planes son seguir consolidando ello. Hacia adelante, esperamos también seguir fortaleciendo nuestras distintas líneas de negocio y aprovechar aún más la propuesta regional de la compañía y su presencia en distintos mercados de Latinoamérica. La idea es poder ofrecer soluciones cada vez más integrales y con una mirada regional a nuestros clientes en Colombia.

- Considerando el debate fiscal y la cercanía del ciclo electoral en Colombia, ¿qué desafíos enfrenta hoy el sector financiero en este país?

- Más allá del gobierno de turno, los principales desafíos para el sector hoy están relacionados con la fuerte competencia en precios, una mayor oferta de actores y la disminución en los márgenes. Sin embargo, los mismos también representan una oportunidad para ofrecer a los clientes soluciones con una mirada más regional, que es precisamente uno de nuestros principales diferenciales.

Con cualquier gobierno hay retos, pero también oportunidades. Nuestra fortaleza está en el conocimiento del mercado, nuestra presencia y la capacidad de mantenernos cerca de los clientes para ofrecer soluciones acordes a sus necesidades, independiente del contexto político.

- ¿Qué mirada a largo plazo están teniendo los inversionistas internacionales respecto al mercado colombiano?

- Los inversionistas internacionales siguen viendo a Colombia como un mercado de oportunidades. Es un país relevante dentro de la región y cuenta con un mercado de valores relativamente desarrollado, tanto en renta fija como en acciones. Si bien, la cercanía del proceso electoral genera niveles de incertidumbre, eso no ha impedido que los inversionistas extranjeros estén presentes en el país y tengan la mirada puesta en sus potenciales oportunidades.

- ¿Dónde están las mayores oportunidades para crecer en Colombia desde la mirada de LarrainVial?

- En Colombia somos muy fuertes en el segmento institucional. Aunque también hay oportunidades en todos los otros segmentos, queremos seguir fortaleciendo esa área. Sin embargo, también vemos espacio para crecer en el segmento corporativo y gestión patrimonial.

- En medio de la cercanía del ciclo electoral, ¿qué señales cree que debería entregar el país para mantener la confianza de los inversionistas?

- Independientemente del gobierno llegue al poder, es fundamental que exista un mensaje claro de seguridad jurídica y estabilidad económica para los inversionistas. Cualquiera que sea el tipo de gobierno que entre al país, es importante que dé ese mensaje.

- ¿Qué oportunidades ve para Colombia en una mayor integración con mercados como Chile y Perú?

- Estamos avanzando hacia una mayor integración de las bolsas en la región y eso dará cada vez más oportunidades, tanto para que los inversionistas colombianos puedan invertir en mercados como Chile y Perú, como también para que inversionistas chilenos y peruanos accedan con mayor facilidad a otros países de la región.

Mientras más integrado esté el mercado regional, mayores serán las oportunidades de inversión van a haber y hacia allá apunta claramente la industria. Para eso, igual quedan una serie de pasos por dar, no solo en materia de mercado, sino en el ámbito tributario y de unificar las regulaciones entre los países, que permita avanzar en un mercado realmente integrado.