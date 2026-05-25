Petro ordena investigar subcontrataciones en ISA Perú por sospecha de financiamiento político

Según el Presidente Gustavo Petro, las presuntas irregularidades estarían vinculadas al ingreso de recursos provenientes del extranjero hacia el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el candidato presidencial opositor Abelardo de la Espriella.

El Presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó al Ministerio de Minas y Energía investigar las subcontrataciones de ISA Perú, filial del grupo colombiano homónimo, por presuntos vínculos entre recursos provenientes del extranjero y el financiamiento de campañas políticas en el país cafetero.

A través de sus redes sociales, el mandatario solicitó al ministro Edwin Palma revisar las subcontrataciones de la empresa en Perú y poner el foco sobre el origen y destino de los recursos involucrados.

Según Petro, parte de esos fondos habrían terminado vinculados al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al candidato presidencial opositor Abelardo de la Espriella.

“El dinero que recibe ISA en Perú es dinero extranjero propio del Perú, o divisas extranjeras, y si entra a financiadores de campañas de la ultraderecha, simplemente se está rompiendo la ley de Colombia”, señaló el mandatario.

Asimismo, Petro también vinculó a Juan Andrés Carrillo, expresidente de ISA durante el gobierno de Iván Duque, y a Juan Emilio Posada, actual representante minoritario de EPM en la compañía, con las presuntas irregularidades.

“Si el dinero extranjero financia las campañas de los defensores del narcoparamilitarismo, no solo se rompe la ley de Colombia, la integridad nacional, sino que se involucra al gobierno del Perú en la financiación de campañas electorales de la ultraderecha en Colombia”, enfatizó Petro.

Frente a las acusaciones, Gutiérrez rechazó los dichos de Petro y aseguró que el mandatario colombiano está intentando “desviar la atención” en plena recta final de las elecciones presidenciales.

“No tengo absolutamente nada que ver con contratos en ISA”, señaló el edil en medios nacionales.

A su vez, aseguró que el mandatario estaría intentando cambiar el foco de atención sobre investigaciones periodísticas que, según él, llevan meses revelando presuntas irregularidades dentro de ISA Perú y decisiones tomadas por antiguos directivos cercanos al Ejecutivo.

Esta no es la primera vez en la que Petro se refiere a este asunto. En un Consejo de Ministros, el jefe de Estado afirmó que ISA había logrado, bajo la presidencia de Carrillo, dos licitaciones de gran envergadura. Una de ellas de transmisión de energía eléctrica en Perú por 1.000 kilómetros valorada en alrededor de US$ 1.000 millones y otra en Colombia para mejorar la eficiencia de la transmisión eléctrica en la región Caribe, también por US$ 1.000 millones.