Utilidades de Ecopetrol caen 7,7% en el primer trimestre por temas operativos y por volatilidad del precio del crudo

Las ganancias llegaron a hasta los US$ 768 millones entre enero y marzo. Los ingresos también cayeron 8,7%.

La colombiana Ecopetrol reportó una utilidad neta de 2,88 billones de pesos colombianos (US$ 768 millones) durante el primer trimestre de 2026, lo que representó una caída de 7,7% frente al mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó los 3,1 billones de pesos colombianos.

Según informó la compañía, el resultado estuvo impactado tanto por afectaciones operativas como por la volatilidad en los precios internacionales del petróleo.

Asimismo y tal como pronosticaba el mercado, los ingresos del grupo retrocedieron. Entre enero y marzo de este año, la cifra alcanzó los 28,6 billones de pesos colombianos (US$ 7.615 millones), lo que significó una baja de 8,7% respecto al primer trimestre de 2025.

Por otro lado, la producción de la empresa llegó a 725.200 barriles diarios durante el periodo, un descenso de 2,7% frente al mismo lapso del año anterior.

Pese a ello, el EBITDA de Ecopetrol subió 1,5% interanual hasta los 13,4 billones de pesos colombianos.

“La alta volatilidad de los precios del petróleo durante el último mes del trimestre, así como las afectaciones operativas en la industria, tuvieron un impacto en nuestro desempeño trimestral”, señaló Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, a través de un comunicado.

Resultados en medio de controversias

La entrega de resultados de la petrolera se produce en medio de las polémicas que rodean a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien fue imputado por presuntas irregularidades relacionadas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El caso se suma a acusaciones por un presunto tráfico de influencias vinculado a la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, que habría sido adquirido bajo el valor de mercado a una persona que posteriormente recibió contratos relacionados con proyectos de gas durante la administración de Roa al frente de la compañía.

Actualmente, el ejecutivo se encuentra con licencia no remunerada luego de ser apartado temporalmente del cargo el pasado 7 de abril.

Su regreso está previsto para finales de junio, después de la elección presidencial en la que se escogerá al sucesor de Petro, quien además podrá designar un nuevo presidente para la petrolera estatal.