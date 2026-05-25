Tras más de cinco años de pausa: WeWork anuncia expansión en México con apertura de nuevo complejo

Ubicado en una de las zonas empresariales con mayor conectividad y actividad corporativa de la ciudad, el nuevo piso dentro del complejo Frida contará con aproximadamente 1.450 metros cuadrados y capacidad para más de 300 personas

Tras más de cinco años de pausa, WeWork anunció la apertura de un nuevo complejo en México ubicado en el edificio corporativo Frida Kahlo de la en ciudad de Monterrey.

A través de un comunicado, la compañía señaló que esta inauguración representa un paso estratégico para la compañía y responde al crecimiento sostenido en la demanda de espacios flexibles por parte de empresas nacionales e internacionales.

Según WeWork, la expansión ocurre en un momento clave para Monterrey, ciudad que se ha consolidado como uno de los principales polos de inversión, manufactura y relocalización empresarial en América Latina.

Y es que en los últimos años, el crecimiento del nearshoring y la llegada de compañías globales han transformado la demanda inmobiliaria corporativa, impulsando la necesidad de oficinas más flexibles, escalables y listas para operar.

Ubicado en una de las zonas empresariales con mayor conectividad y actividad corporativa de la ciudad, el nuevo piso dentro del complejo Frida contará con aproximadamente 1.450 metros cuadrados y capacidad para más de 300 personas, integrando oficinas privadas, salas de juntas y espacios colaborativos diseñados para adaptarse a los nuevos esquemas híbridos de trabajo.

“Esta apertura tiene un valor muy relevante para WeWork porque representa nuestra primera expansión física en Monterrey en más de cinco años, lo que refleja la solidez y evolución que estamos viendo en este mercado. Hoy las empresas necesitan operaciones más ágiles y flexibles, especialmente en ciudades como Monterrey, que se han convertido en centros estratégicos para el crecimiento empresarial y la inversión internacional”, señaló Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica.

La compañía ha identificado un crecimiento sostenido tanto en el número de empresas interesadas en instalar operaciones en Monterrey como en el tamaño de los equipos que buscan espacios flexibles. Actualmente, gran parte de la demanda proviene de compañías vinculadas con sectores como tecnología, manufactura, automotriz y servicios corporativos, muchas de ellas impulsadas por procesos de expansión regional.

“El mercado regiomontano tiene un nivel de sofisticación y dinamismo muy particular. Muchas de las empresas que hoy están creciendo en Monterrey ya forman parte de nuestro portafolio global y buscan espacios que les permitan expandirse rápidamente sin perder flexibilidad operativa”, agregó Hidalgo.

El nuevo piso contará con cinco oficinas privadas, además de áreas comunes bajo nuevos estándares de diseño y tecnología, incluyendo salas de juntas, espacios All Access y zonas colaborativas orientadas a fomentar productividad y conexión entre equipos.