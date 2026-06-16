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El Senado despacha a ley el proyecto que reajusta el salario mínimo

El proyecto contempla un alza, retroactiva, a partir del 1 de mayo. Luego habrá otra en enero de 2027.

Por: Carolina León

Publicado: Martes 16 de junio de 2026 a las 19:11 hrs.

salario mínimo Congreso trabajadores Carolina León
<p>El Senado despacha a ley el proyecto que reajusta el salario mínimo</p>

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