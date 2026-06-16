El Senado despacha a ley el proyecto que reajusta el salario mínimo

El proyecto contempla un alza, retroactiva, a partir del 1 de mayo. Luego habrá otra en enero de 2027.

Tras varias semanas de debate, críticas y cuestionamientos, finalmente este martes el Senado despachó a ley el proyecto que reajusta el salario mínimo, y la asignación familiar y maternal.

Esto implica que, de forma retroactiva, las empresas deberán reajustar los salarios mínimos a $ 553.553 a partir del 1 de mayo de este año.

No es el único incremento. El proyecto despachado también establece que, a contar del 1 de enero de 2027, se reajustará el ingreso mínimo mensual (IMM) para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.

“Este proyecto tiene una dosis de realidad. Tenemos una tasa de desempleo de 9,1% y 10,5% en las mujeres. Hay 950.000 desempleados que no obtienen ingresos. Pero el gobierno también ha tomado otras medidas, como el proyecto de ley de reembolso de IVA, de pañales y medicamentos, el bono por hijo menor de 13 años. Y además quiero destacar la buena noticia del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que ya ha hecho bajar el precio de los combustibles, y se va a ver reflejado, como ha indicado el ministro de Hacienda este jueves. Y como hemos dicho, el reajuste va a compensar todo el aumento del IPC”, dijo el ministro del Trabajo, Tomás Rau, tras la votación.

Asimismo, el texto considera un alza del ingreso mínimo para menores de 18 y mayores de 65 años, así como para el que se fija para efectos no remuneracionales. En el primer caso, la cifra corresponderá a $ 412.938; y en el segundo será de $ 356.815.

Además, contempla que los reajustes para estos dos últimos grupos (y el de las asignaciones y el subsidio familiar) se eleven en la misma proporción que el reajuste general, el 1 de enero de 2027.