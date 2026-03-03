EEUU ordena a parte de su personal que abandone Medio Oriente ante la escalada con Irán

La misión diplomática estadounidense en Arabia Saudí cerró el 3 de marzo tras un ataque con drones.

Estados Unidos ordenó al personal gubernamental no esencial y a sus familiares que abandonaran Qatar, Kuwait, Baréin, Irak y Jordania, y cerró varias misiones diplomáticas en toda la región ante el recrudecimiento de la tensión con Irán.

La misión diplomática estadounidense en Arabia Saudí cerró el 3 de marzo tras un ataque con drones, y se ordenó a los estadounidenses en Yeda, Riad y Dhahran que permanecieran refugiados en sus hogares.

La embajada de Estados Unidos en Kuwait anunció que permanecería cerrada hasta nuevo aviso y que se cancelaban todas las citas consulares ordinarias y de emergencia.

En Israel, la embajada estadounidense dijo que no estaba en condiciones de evacuar ni de ayudar directamente a los estadounidenses que deseaban abandonar el país y aconsejó a los ciudadanos que elaboraran sus propios planes de seguridad.

Estas medidas se producen en un momento en que el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se extiende por toda la región, lo que ha provocado un aumento de las precauciones de seguridad en las instalaciones diplomáticas estadounidenses y restricciones a los viajes no esenciales a las instalaciones militares.