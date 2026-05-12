Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Antofagasta
Antofagasta

¿Corte de pelo a medianoche? Contraloría anula ordenanza municipal de Antofagasta que restringía horarios de barberías, peluquerías y salones de belleza

La normativa municipal fijaba cierres entre las 19:00 y las 21:30 horas y contemplaba multas de hasta 5 UTM e incluso clausuras, pero la Contraloría determinó que los municipios carecen de facultades legales para regular horarios de este tipo de establecimientos.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 19:20 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Antofagasta Contraloría municipales seguridad
<p>¿Corte de pelo a medianoche? Contraloría anula ordenanza municipal de Antofagasta que restringía horarios de barberías, peluquerías y salones de belleza</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
2
Mercados

Hijo del fundador de Besalco vende acciones de la compañía y recauda $ 12 mil millones tras un año extraordinario
3
Señal DF

Informe preliminar de auditoría interna de Codelco arroja incumplimientos que llevaron a sobreestimar la producción de diciembre de 2025
4
DF LAB

Gobierno pierde su primer subsecretario: Rafael Araos renuncia al Ministerio de Ciencia por diferencias con Ximena Lincolao
5
Economía y Política

Escala polémica por patrimonio de ministra Lincolao y oposición anuncia ofensiva fiscalizadora
6
Mercados

León Vial Claro "gira" el volante hacia los autos usados en Global Soluciones Financieras
7
Economía y Política

El artículo clave que aclaró Hacienda en las indicaciones al proyecto misceláneo y que involucra a los inversionistas extranjeros
8
Economía y Política

Diego Pereira, economista jefe para el cono sur de JPMorgan: “Es un buen momento como para hacer esta apuesta de sacrificio fiscal”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete