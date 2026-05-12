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La trastienda de la salida de Araos y las tensiones del enfoque pro tecnología de Lincolao en el Ministerio de Ciencia

Fricciones entre la ministra y el exsubsecretario explicarían la renuncia. En paralelo, las universidades y el mundo científico observan con preocupación el giro programático hacia la tecnología aplicada.

Por: R. OLMOS, A. RIVERA Y M. ZECCHETTO

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Ciencia Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación tecnología
<p>El exsubsecreatario de Ciencia, Rafael Araos, y la ministra de la cartera, Ximena Lincolao. Foto: Aton.</p>

El exsubsecreatario de Ciencia, Rafael Araos, y la ministra de la cartera, Ximena Lincolao. Foto: Aton.

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