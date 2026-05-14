Kast promulga ley sobre desaladoras: "Se puede avanzar sin destruir el medioambiente”

Valoró que luego de un debate de ocho años la nueva legislación fuera aprobada, porque terminó “venciendo todos los temores de que el mar se vería afectado por las temperaturas, de que iban a morir especies”.

En la comuna de Caldera, en la región de Atacama, el Presidente de la República, José Antonio Kast, promulgó la ley que establece un marco regulatorio para el uso de agua de mar en procesos de desalinización en Chile, con el objetivo de impulsar la seguridad hídrica garantizando el desarrollo sostenible con priorización de consumo humano y resguardo de los ecosistemas.

El mandatario visitó la planta Aguas CAP en la zona norte, donde incluso se tomó un vaso de agua ya procesada y desalada. Sostuvo que “el mar nos promete un futuro esplendor” y afirmó que esta ley avanzó con transversalidad en el Congreso luego de ocho años de debate “pero termina venciendo todos los temores de que el mar se vería afectado por las temperaturas, de que iban a morir especies”.

Explicó que en su recorrido por el lugar “vimos imágenes de la vida que existe en los ductos que depositan el agua que no se utiliza. El dato mata el relato y eso es algo relevante que se vaya asentando en las comunidades, que uno puede avanzar sin destruir el medioambiente”.

La autoridad señaló que actualmente existen 32 sistemas de agua desalada operando en Chile y 52 proyectos en distintas etapas de desarrollo, equivalentes a una inversión estimada cercana a los US$ 20 mil millones.

En la actividad, se mencionó el caso de ciudades como Caldera y Chañaral, que actualmente se abastecen completamente con agua desalada, demostrando la viabilidad de esta tecnología para asegurar el suministro urbano en zonas afectadas por escasez hídrica.