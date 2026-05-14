Click acá para ir directamente al contenido

Gobierno designa nuevos directores de Codelco: Bernardo Fontaine asumirá como nuevo presidente del directorio
Inicio Economía y Política País
País

Kast promulga ley sobre desaladoras: "Se puede avanzar sin destruir el medioambiente”

Valoró que luego de un debate de ocho años la nueva legislación fuera aprobada, porque terminó “venciendo todos los temores de que el mar se vería afectado por las temperaturas, de que iban a morir especies”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 16:00 hrs.

José Antonio Kast Congreso Reactivación desaladora Rodolfo Carrasco
<p>Kast promulga ley sobre desaladoras: "Se puede avanzar sin destruir el medioambiente”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Codelco al rojo tras auditoría por producción: descargos de ejecutivos apuntarían a uso de norma interna que permite excepciones
2
Economía y Política

Comisión de Hacienda despacha el proyecto de reactivación: avanza la rebaja del impuesto a las empresas, pero se cae eliminación de franquicia tributaria Sence
3
Economía y Política

¿Efecto ley miscelánea? Cambios tributarios impulsan un aumento de las consultas por traspaso de patrimonio vía donaciones
4
Economía y Política

Instancia legislativa rechaza cambios a propiedad intelectual que habilitaban uso de obras protegidas para entrenar IA
5
Empresas

Gustavo González y llegada de supermercados Cugat a Europa: “Existe un plan inicial de cuatro salas en Cataluña”
6
Empresas

Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
7
Economía y Política

¿Pasó el susto? Se moderan expectativas de inflación para los próximos 12 meses en el mercado financiero
8
Empresas

Adiós a la telaraña: los plazos en que las telcos retirarán y reordenarán 66 mil cables a nivel nacional
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete