Kast promulga ley sobre desaladoras: "Se puede avanzar sin destruir el medioambiente”
Valoró que luego de un debate de ocho años la nueva legislación fuera aprobada, porque terminó “venciendo todos los temores de que el mar se vería afectado por las temperaturas, de que iban a morir especies”.
Noticias destacadas
En la comuna de Caldera, en la región de Atacama, el Presidente de la República, José Antonio Kast, promulgó la ley que establece un marco regulatorio para el uso de agua de mar en procesos de desalinización en Chile, con el objetivo de impulsar la seguridad hídrica garantizando el desarrollo sostenible con priorización de consumo humano y resguardo de los ecosistemas.
El mandatario visitó la planta Aguas CAP en la zona norte, donde incluso se tomó un vaso de agua ya procesada y desalada. Sostuvo que “el mar nos promete un futuro esplendor” y afirmó que esta ley avanzó con transversalidad en el Congreso luego de ocho años de debate “pero termina venciendo todos los temores de que el mar se vería afectado por las temperaturas, de que iban a morir especies”.
Explicó que en su recorrido por el lugar “vimos imágenes de la vida que existe en los ductos que depositan el agua que no se utiliza. El dato mata el relato y eso es algo relevante que se vaya asentando en las comunidades, que uno puede avanzar sin destruir el medioambiente”.
La autoridad señaló que actualmente existen 32 sistemas de agua desalada operando en Chile y 52 proyectos en distintas etapas de desarrollo, equivalentes a una inversión estimada cercana a los US$ 20 mil millones.
En la actividad, se mencionó el caso de ciudades como Caldera y Chañaral, que actualmente se abastecen completamente con agua desalada, demostrando la viabilidad de esta tecnología para asegurar el suministro urbano en zonas afectadas por escasez hídrica.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Primus: SII amplía querella en contra de principales imputados por perjuicio fiscal de $ 5.400 millones
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
Presidente del TDLC endurece alerta por recortes presupuestarios: "El papel de Chile como referente en materia de competencia en la región se ve reducido"
En la Cuenta Pública de la entidad, Nicolás Rojas criticó que las restricciones "se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia".
Otro coletazo del ajuste fiscal: Gobierno posterga realización de Encuesta Laboral
Se trata de la Encla, un sondeo que la Dirección del Trabajo realiza desde 1998, y que en sus últimas versiones ha contado con el apoyo del INE. Desde el ministerio del Trabajo, dijeron que la decisión busca permitir una "revisión integral de su metodología".
Andes Salud lanza plan de inversiones por US$ 70 millones a 2030 para fortalecer sus operaciones en Maule, Biobío y Magallanes
Según el gerente general, Gonzalo Grebe, se trataría del mayor desembolso en infraestructura, tecnología y equipamiento realizado por una clínica privada en regiones. La iniciativa crearía 400 nuevos puestos de trabajo a nivel nacional y aumentará en 50% su actividad hospitalaria en Biobío.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete