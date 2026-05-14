Kast celebra avance del proyecto de reactivación y Hacienda iniciará conversaciones para reponer normas rechazadas en comisión

El ministro Quiroz sostuvo que “se aprobó prácticamente el total del proyecto presentado, se pasaron varios obstáculos y la próxima semana estaremos en Sala, pero este proyecto le va a cambiar la cara al país”.

El Presidente de la República, José Antonio Kast agradeció, a los parlamentarios que sesionaron hasta la madrugada del jueves para aprobar en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de reactivación y reconstrucción, afirmando que “se trasnochó, pero se dio un paso adelante. Para nosotros esto es fundamental y para Chile también, que necesita crecer”.

Sostuvo además que “la urgencia se mantiene en todo el debate parlamentario” y planteó que “hay temas que pueden seguir abiertos para el debate” y que las instancias que viene en comisiones y salas de ambas cámaras son para seguir conociendo ideas.

Respecto a las normas rechazadas en la comisión de Hacienda, como las que eximen de retribución a los autores de obras por su uso para la minería de datos de inteligencia artificial y la que buscaba eliminar la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el mandatario dijo que “no se aprobaron dos de esas propuestas. Ahora se requiere un análisis que debemos hacer como gobierno si insistir o no, dentro del diálogo, y ver lo mejor para Chile”.

Respecto a lo de Sence, dijo que “puede que nazca algo más profundo para ver si esas capacitaciones son las adecuadas. Es un debate necesario y que no se ha dado en los últimos 20 años”.

También buscó dar tranquilidad a las preocupaciones de los alcaldes sobre los recursos para el Fondo Común Municipal (FCM) por el impacto en las arcas municipales de la exención de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores: "Están en un artículo transitorio y la preocupación de los alcaldes es que todos los años debieran ir a reclamar los fondos en las leyes de presupuestos. Eso no es así y si hay que pasar esa norma al articulado permanente, así será”.

“Seguimos avanzando, creemos que la primera vivienda debiera estar exenta de contribuciones, es un tema debatible, lo planteamos en campaña, dijimos que era un compromiso que lo vamos a sacar adelante. Esto puede mejorarse, pero es importante cerrar el debate pronto”, agregó.

Quiroz inicia conversaciones

En tanto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, declaró que como Ejecutivo están “muy satisfechos" tras el paso del texto por la comisión del ramo de la Cámara: "Se aprobó prácticamente el total del proyecto presentado. Se pasaron varios obstáculos y ahora hacia adelante cada día tiene su afán. La próxima semana estaremos en Sala, pero este proyecto le va a cambiar la cara al país”.

Respecto a si se repondrán las normas rechazadas en la comisión, como por ejemplo la relacionada a propiedad intelectual y derechos de autor, el secretario de Estado indicó que “estaremos conversando. Este trabajo sigue. Ahí hay una norma que era muy relevante para el desarrollo dentro de todas las demás que se aprobaron. Vamos a seguir conversando y persuadiendo. Pensamos que es algo positivo y habrá que ir acomodando para que se logren los acuerdos”.

Consultado por las declaraciones de parlamentarios de la DC que afirmaron que el gobierno podría rebajar de 25 a 20 años el plazo de duración de la invariabilidad tributaria, planteó que “son todas cosas que siguen en camino, no es bueno anunciar acuerdos cuando no están totalmente cerrados, pero la disposición de conversar, la disposición para acercar posiciones es muy grande, y estamos con mucha esperanza y muy optimistas de que esto va a salir adelante. Va a salir adelante todo lo que sea posible ahora en la Cámara y después siempre quedan cosas en el Senado y avanzaremos”.