Antofagasta Minerals anuncia que invertirá US$ 900 millones en acueducto que abastecerá con aguas servidas tratadas a Mina Zaldívar

Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, anunció este lunes que invertirá US$ 900 millones en su proyecto "Extensión de vida útil con transición hídrica" en Minera Zaldívar, iniciativa de US$ 1.200 millones que fue presentada al Sistema de Evaluación Ambiental en 2023 con la que busca asegurar la continuidad operacional de la operación de cobre a cielo abierto hasta 2051.

Según detalló la compañía, el proyecto contempla la construcción de un acueducto de 163 kilómetros que llevará aguas servidas tratadas de la ciudad de Antofagasta desde el sector de La Negra hacia la faena, con el objetivo de incorporar dicho recurso -en acuerdo con Econnsa- a su proceso productivo a partir de 2028. Las obras tempranas de la iniciativa iniciarían en julio de este año y, en su peak de construcción, en 2027, generaría hasta 5.000 puestos de trabajo.

La millonaria inversión fue oficializada durante una ceremonia en la que participaron trabajadores de la firma, ejecutivos y autoridades, como el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot; la titular de Ciencia, Ximena Lincolao; y el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada.

“Estamos muy orgullosos de celebrar un hito tan importante como éste. Esto va a significar empleo, oportunidades para proveedores y, lo más importante,

continuar con el desarrollo sustentable de la minería, que es una oportunidad para la región y para el país”, dijo el presidente ejecutivo de la minera chilena. Según expuso durante su discurso, en el marco de la celebración de los 31 años de historia de Zaldívar, los planes permitirán a la faena dejar de utilizar agua continental.

Por su parte, el biministro Mas destacó que "la extensión de vida útil de Minera Zaldívar nos demuestra que, cuando existe certeza jurídica, innovación técnica y voluntad de trabajar en conjunto, los límites del desarrollo se expanden, no solo en términos económicos, sino también en progreso social, cuidado del medioambiente y bienestar para las personas".

Cabe recordar que la minera de los Luksic vivió días de alta tensión durante mayo de 2025, cuando logró sortear el cierre de sus operaciones a solo 15 días de que vencieran sus permisos de explotación minera y de extracción de agua. Finalmente, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Antofagasta aprobó por unanimidad el proyecto, permitiéndole seguir extrayendo agua desde la zona de Negrillar hasta el año 2028 y, desde ahí, desde una fuente alternativa.

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Detalles del proyecto

El acueducto transportará alrededor de 200 litros por segundo con una tubería de diámetros entre las 18 y 20 pulgadas; dos líneas eléctricas de 30 kilómetros cada una para alimentar tres estaciones de bombas que impulsarán el agua desde los 500 a los 3.200 metros sobre el nivel del mar.

Además, según indicó la compañía, contará con tecnología avanzada para la operación remota, monitoreo permanente y sistemas automáticos para la detección de fugas y respuesta ante contingencias.

Con la puesta en marcha de la iniciativa de Zaldívar, todas las mineras de Antofagasta Minerals en la Región de Antofagasta producirán cobre sin utilizar agua continental. Así, se sumará a Antucoya y Centinela, que operan con el 100% de agua de mar sin desalar.

Zaldívar, inaugurada en 1995, genera alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos y produce del orden de 80 mil toneladas de cobre al año.