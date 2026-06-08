Antofagasta Minerals anuncia que invertirá US$ 900 millones en acueducto que abastecerá con aguas servidas tratadas a Mina Zaldívar
La iniciativa de transición hídrica, presentada al sistema en 2023, busca la continuidad operacional del yacimiento hasta 2051.
Noticias destacadas
Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, anunció este lunes que invertirá US$ 900 millones en su proyecto "Extensión de vida útil con transición hídrica" en Minera Zaldívar, iniciativa de US$ 1.200 millones que fue presentada al Sistema de Evaluación Ambiental en 2023 con la que busca asegurar la continuidad operacional de la operación de cobre a cielo abierto hasta 2051.
Según detalló la compañía, el proyecto contempla la construcción de un acueducto de 163 kilómetros que llevará aguas servidas tratadas de la ciudad de Antofagasta desde el sector de La Negra hacia la faena, con el objetivo de incorporar dicho recurso -en acuerdo con Econnsa- a su proceso productivo a partir de 2028. Las obras tempranas de la iniciativa iniciarían en julio de este año y, en su peak de construcción, en 2027, generaría hasta 5.000 puestos de trabajo.
La millonaria inversión fue oficializada durante una ceremonia en la que participaron trabajadores de la firma, ejecutivos y autoridades, como el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot; la titular de Ciencia, Ximena Lincolao; y el CEO de Antofagasta Minerals, Iván Arriagada.
“Estamos muy orgullosos de celebrar un hito tan importante como éste. Esto va a significar empleo, oportunidades para proveedores y, lo más importante,
continuar con el desarrollo sustentable de la minería, que es una oportunidad para la región y para el país”, dijo el presidente ejecutivo de la minera chilena. Según expuso durante su discurso, en el marco de la celebración de los 31 años de historia de Zaldívar, los planes permitirán a la faena dejar de utilizar agua continental.
Por su parte, el biministro Mas destacó que "la extensión de vida útil de Minera Zaldívar nos demuestra que, cuando existe certeza jurídica, innovación técnica y voluntad de trabajar en conjunto, los límites del desarrollo se expanden, no solo en términos económicos, sino también en progreso social, cuidado del medioambiente y bienestar para las personas".
Cabe recordar que la minera de los Luksic vivió días de alta tensión durante mayo de 2025, cuando logró sortear el cierre de sus operaciones a solo 15 días de que vencieran sus permisos de explotación minera y de extracción de agua. Finalmente, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Antofagasta aprobó por unanimidad el proyecto, permitiéndole seguir extrayendo agua desde la zona de Negrillar hasta el año 2028 y, desde ahí, desde una fuente alternativa.
Detalles del proyecto
El acueducto transportará alrededor de 200 litros por segundo con una tubería de diámetros entre las 18 y 20 pulgadas; dos líneas eléctricas de 30 kilómetros cada una para alimentar tres estaciones de bombas que impulsarán el agua desde los 500 a los 3.200 metros sobre el nivel del mar.
Además, según indicó la compañía, contará con tecnología avanzada para la operación remota, monitoreo permanente y sistemas automáticos para la detección de fugas y respuesta ante contingencias.
Con la puesta en marcha de la iniciativa de Zaldívar, todas las mineras de Antofagasta Minerals en la Región de Antofagasta producirán cobre sin utilizar agua continental. Así, se sumará a Antucoya y Centinela, que operan con el 100% de agua de mar sin desalar.
Zaldívar, inaugurada en 1995, genera alrededor de 4.000 empleos directos e indirectos y produce del orden de 80 mil toneladas de cobre al año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete