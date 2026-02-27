Grau pone nota positiva en medio de alza de la desocupacion: "Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno" sobre creación de empleos

El ministro de Hacienda destacó la creación de empleos formales informado este viernes por el INE y atribuyó el aumento del desempleo a una mayor participación laboral.

A raíz de las cifras de desempleo publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que revelaron que la tasa de desocupación en Chile subió en 8,3% durante el trimestre noviembre 2025–enero 2026, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, puso una nota más bien positiva.

Pese al aumento de 0,3 punto porcentual en 12 meses y a que la cifra se situó sobre las expectativas del mercado, el secretario de Estado sostuvo que el mercado laboral continúa fortaleciéndose.

“Hoy conocimos por parte del Instituto Nacional de Estadística nuevas cifras de empleo que muestran que el mercado laboral sigue creciendo. Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno de 700 mil nuevos empleos creados, alcanzando cerca de 705.000 empleos durante nuestra administración”, dijo Grau.

Así, el ministro destacó que la mayoría de los puestos generados corresponden a empleos formales y con fuerte participación femenina. “Más del 85% son empleos formales y más del 60% corresponde a empleo femenino, lo que refleja avances importantes tanto en formalización como en participación laboral de las mujeres”.

Según informó el INE, el incremento de la desocupación se explicó porque la fuerza de trabajo creció 1,4%, por sobre el aumento de las personas ocupadas (1,2%). En tanto, las personas desocupadas aumentaron 4,8%, incididas tanto por quienes se encontraban cesantes (3,0%) como por quienes buscan trabajo por primera vez (18,4%).

Sobre ese punto, Grau explicó que el fenómeno ocurre “en un contexto en el que el empleo sigue creciendo, lo que da cuenta de una mayor fuerza laboral. De hecho, la tasa de participación aumentó 0.3 puntos porcentuales en el último año, nuevamente impulsada principalmente por mujeres que están ingresando al mercado de trabajo”.

Asimismo, subrayó que el dinamismo laboral se da en paralelo a mejoras salariales: “Esta generación de empleo ocurre al mismo tiempo que completamos 34 meses de alza de los salarios reales, es decir, de un crecimiento de los salarios por sobre la inflación y en un contexto en que seguimos discutiendo la posibilidad de una política de sala cuna que se haga cargo de la realidad actual”.

Finalmente, el ministro de Hacienda que durante el último tiempo ha sido bastante cuestionado por el futuro oficialismo por las cifras de déficit fiscal, aseguró que el Ejecutivo continuará enfocado en la agenda laboral hasta el término de su mandato. “Como Gobierno vamos a seguir trabajando hasta el último día para fortalecer la creación de empleo, mejorar la calidad del trabajo y asegurar que el crecimiento de nuestra economía se traduzca en más oportunidades para las familias chilenas”.