Las medidas que pide el sector financiero al nuevo coordinador del mercado de capitales Eugenio Symon

En momentos en que el mercado de capitales chileno busca recuperar profundidad y dinamismo, la industria financiera detalló una serie de medidas para impulsar el sector durante la próxima administración del Presidente José Antonio Kast.

Junto con la presidencia de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que estará en manos de Catherine Tornel, uno de los cargos que serán clave del Ejecutivo es el puesto que ocupará Eugenio Symon, quien asumirá como coordinador del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda, bajo el mando del ministro Jorge Quiroz.

Tres gremios del sector financiero abordaron con DF los retos que tendrá Symon y algunas medidas concretas que se podrían impulsar.

El presidente de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi), Luis Alberto Letelier, señaló que esperan que el nuevo coordinador del mercado de capitales “lidere e impulse una agenda concreta y priorizada para reactivar el dinamismo del mercado”.

Para el timonel de ese gremio, “uno de sus principales desafíos será atraer inversión local e internacional, mejorar la profundidad y estabilidad del sistema, y trabajar, en conjunto con otros organismos públicos y privados, para tener una regulación efectiva y proporcional”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh), Alejandro Alzérreca, sostuvo que será especialmente relevante “armonizar los distintos procesos legislativos y regulatorios en curso, asegurando que las nuevas exigencias sean coherentes y adecuadas a la realidad de cada industria”.

Los gremios coinciden en que uno de los principales desafíos será impulsar una agenda que orotgue certezas regulatorias y promueva la inversión.

Certezas regulatorias

La directora ejecutiva de FinteChile, Josefina Movillo, planteó que el primer gran desafío es generar certezas regulatorias.

“Hoy existen superposiciones y duplicidades regulatorias que elevan costos y reducen competitividad”, comentó Movillo.

Así, explicó que el rol articulador que tendrá el coordinador será clave para alinear criterios entre la CMF, el Banco Central y otros organismos, reduciendo fricciones y mejorando la calidad regulatoria.

Asimismo, destacó la importancia de la colaboración público-privada para anticipar riesgos, reducir obstáculos normativos, mejorar la calidad regulatoria y acelerar la implementación de políticas públicas.

En temas específicos, Letelier apuntó a que, en línea con contar con un marco legal y regulatorio que beneficie al mercado de capitales, “sería bueno avanzar en cambios y políticas que permitan la separación de roles entre administradores de fondos y gestores de inversiones, en línea con prácticas internacionales”.

Adicionalmente, planteó la necesidad de revisar la tasa máxima convencional, y ciertos aspectos y atribuciones de los inversionistas calificados.

Además, el presidente de la Acafi manifestó que, para reimpulsar el financiamiento de largo plazo, se requiere eliminar el impuesto único del 10% a las ganancias de capital en operaciones bursátiles y establecer un tratamiento tributario uniforme para transacciones en bolsa de acciones y cuotas de fondos, sin importar el tamaño del emisor o su capitalización bursátil, junto con resguardar la estabilidad del régimen tributario de los fondos, y modernizar límites para que AFP y compañías de seguros puedan invertir con mayor flexibilidad en fondos locales.

Ley Fintech y reforma previsional

Movillo también se refirió a la Ley Fintech, identificando como prioridad la pronta y adecuada implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), “de manera rápida, transparente y neutral”.

La directora ejecutiva de FinteChile, advirtió que “retrasos, sesgos o interrupciones solo debilitarían la confianza en la reforma y harían perder a Chile la oportunidad de consolidarse como referente regional”.

Además, aseguró que es relevante establecer un estándar de identidad digital, como la ClaveÚnica, para el ámbito financiero.

Alzérreca también mencionó que “uno de los principales desafíos será asegurar la adecuada implementación de normativas estructurales como la Ley Fintech, la nueva ley de protección de datos personales y las exigencias en ciberseguridad”.

Específicamente en el caso del sector que dirige, Alzérreca señaló que resulta especialmente relevante avanzar en el proyecto de ley de supervisión basada en riesgo.

En detalle, expresó que se debe “priorizar su tramitación y abordar los aspectos pendientes del proyecto que contribuiría directamente a profundizar el mercado de capitales chileno”.

Otro eje estratégico de una política en plena implementación, será la adecuada puesta en marcha de la reforma previsional, particularmente en lo relativo a los fondos generacionales.

“La forma en que se estructure su régimen de inversión tendrá impactos relevantes en la profundidad, liquidez y horizonte de inversión del mercado local, por lo que será fundamental mantener una mirada sistémica que resguarde el desarrollo del ahorro de largo plazo”, sentenció el timonel de la AACh.