Pionero de Moneda Patria reordena su cartera y eleva apuesta minera ante nuevo ciclo

El vehículo se posicionó con fuerza en empresas vinculadas al cobre y el litio, además de la cadena de producción de los commodities, que hoy está en el centro de la estrategia de transición energética y el desarrollo digital.

Los minerales críticos como el cobre y el litio se han consolidado como activos estratégicos para los inversionistas, sobre todo, ante el avance de la transición energética.

En este escenario, el mercado ya consolida su posicionamiento en el sector. Los commodities vinculados a la tendencia anotan rachas alcistas y los gestores ajustan tanto tesis como portafolios, elevando la exposición a recursos considerados clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico, con nuevos fondos y la búsqueda de acciones beneficiadas.

En Chile, un actor local ya selló su estrategia en el segmento. Se trata de “Pionero”, el fondo de inversión insigne de Moneda Patria, que afinó los últimos detalles de su apuesta local -de alcance internacional- con una cartera compuesta tanto de productoras y extractoras de minerales, como actores de las distintas etapas de la cadena de suministro.

La jugada

En los últimos meses, las ponderaciones en la cartera del fondo se han visto modificadas, con un reordenamiento del top 5 de principales acciones en el portafolio gestionado por Pablo Echeverría y Edgardo Gutiérrez.

En detalle, su principal apuesta en la bolsa es la acción de Pucobre, la minera controlada por los grupos Hurtado Vicuña y Fernández León, con un 22,1% del portafolio del vehículo al cierre de enero.

La compañía pasó a transformarse en la principal posición del fondo en solo cinco meses, subiendo desde el segundo puesto que ostentaba en julio, con un 12,1%.

El fondo ya está expuesto a la producción de litio (Norte Grande y una posición minoritaria a Oro Blanco), extracción de cobre (Pucobre), ingeniería y construcción del sector minero (Sigdo Koppers y Salfacorp), explosivos para la industria (Enaex) y transporte logístico (SAAM).

Quienes conocen la cartera del fondo aclararon que la evolución de su posición en Pucobre -equivalente a 9,18 millones, valorizadas en poco más de $ 155 mil millones al cierre del viernes-, respondería al aumento de su precio en el reciente rally, impulsada por ser el único papel en bolsa expuesto directamente al cobre.

En el segundo puesto se ubica Enaex, histórica apuesta de Pionero, que acumula un 11,6% del fondo al cierre de enero. A mitad de 2025 representaba un 14,9%.

El movimiento también se debería a la ponderación por precio y el auge de Pucobre.

En tanto, Pionero vendió la totalidad de sus acciones de Cementos Bio Bio durante la oferta pública de la belga Carmeuse.

Aproximadamente, un tercio de lo recaudado en la operación por la cementera se habría destinado a aumentar su posición en Norte Grande, una de las cascadas de SQM.

La apuesta elevó la importancia del papel en el portafolio de Pionero, clasificando en el top cinco con un 7,7% del fondo y ocupando la tercera posición al cierre de enero, superando así a posiciones históricas como SAAM o Sigdo Koppers.

Así, el refuerzo por la minera del “oro blanco” habría sido uno de los últimos ajustes que perfiló a Pionero hacia un eventual nuevo ciclo minero y su esperado pipeline de proyectos.

En detalle, el fondo ya estaría expuesto a la producción de litio (Norte Grande y una posición minoritaria Oro Blanco), extracción de cobre (Pucobre), ingeniería y construcción del sector minero (Sigdo Koppers y Salfacorp), explosivos (Enaex) y transporte logístico (SAAM).

22 % del fondo es representado.

Apuesta por clientes retail

El fondo también creció en tamaño. Entre julio de 2025 y enero de este año, Pionero pasó de mantener un patrimonio de $ 459.988 millones a $ 772.650 millones, es decir, un aumento de 68%.

Su base de inversionistas retail también aumentó tras una campaña comunicacional llevada adelante durante la primera mitad de 2025.

Desde julio del año pasado a enero de este ejercicio, su Serie R -reservada para dicho público- pasó de 317.508 cuotas en circulación a 3.032.793 cuotas.

Así, el fondo ya acumularía US$ 50 millones de pequeños inversionistas.

También volvió a aparecer la Serie I, reservada para inversionistas con más de UF 3 millones (o unos US$ 135 millones a este viernes). Al cierre de enero, la categoría posee 11,09 millones de cuotas en circulación, cerca de un tercio de lo acumulado por la Serie A (32 millones de cuotas), clase general y sin requisitos de entrada.

Construcción

A nivel industria, al cierre del tercer trimestre (último reporte disponible), los fondos mostraron una fuerte apuesta por el sector constructor, ante pronosticados vientos de cola en los próximos ejercicios.

El podio de “Bci Small Cap” de Bci Asset Management es encabezado por las acciones de Besalco, Ingevec y Pazcorp, con poco más de un 10% de la cartera cada una.

De la misma manera, “LarrainVial Small Cap Chile” de LarrainVial Asset Management mantiene como sus principales apuestas a Salfacorp (10,29%) e Ingevec (10,98%), al cierre de septiembre.

Otros de la industria siguen la tendencia, como “Chile Small Cap” de Banchile Inversiones (Besalco, Salfacorp e Ingevec), “Siglo XXI” de Bice (Besalco y Salfacorp) y “Small Cap Chile” de VinciCompass (Salfacorp y Besalco).

Y si bien la acción de mayor ponderación de “Small and Mid Cap” de Falcom es Ingevec (9,78%), posee una fuerte apuesta por el sector salud: completan el podio Indisa (8,71%) y Clínica Las Condes (8,65%).

Por su parte, la principal acción de “Small Cap” de Toesca es la salmonera Camanchaca (10,53%), pero le sigue de cerca Salfacorp (10,48%).