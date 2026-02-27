Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Pionero de Moneda Patria reordena su cartera y eleva apuesta minera ante nuevo ciclo

El vehículo se posicionó con fuerza en empresas vinculadas al cobre y el litio, además de la cadena de producción de los commodities, que hoy está en el centro de la estrategia de transición energética y el desarrollo digital.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Lunes 2 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Cristóbal Muñoz
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Empresas Gasco, tras la tragedia en Renca: “Buscaremos crear caminos que nos permitan acercarnos a las víctimas en vez de poner la distancia que caracteriza las acciones legales”
2
Internacional

Navieras desvían buques por el cabo de Buena Esperanza tras cierre del Estrecho de Ormuz
3
DF MAS

Patricio Dussaillant, próximo presidente de TVN, y el libro de la Segegob de Bachelet donde plasmó sus ideas sobre televisión y política
4
DF MAS

Cómo se prepara Fernando Barros para desembarcar en Defensa
5
DF MAS

La nueva jugada de Claudio Fischer en Miami
6
Empresas

Ventas récord de litio impulsan resultados de SQM y anticipan alza de precios en 2026
7
DF MAS

Luis Fernando Mira: el arquitecto chileno que diseña casas para millonarios en Sudáfrica y hoteles de lujo en islas remotas
8
DF MAS

Partió como tienda de Instagram: el camino de Paket, firma adquirida por la colombiana Carryt
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete