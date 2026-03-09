Aurora Williams, ministra de Minería: La guerra en Medio Oriente “podría hacer subir el precio del cobre”

La autoridad dice que en 2030, la producción del metal llegará por fin a las 6 millones de toneladas.

Pese a enfrentar algunos momentos dramáticos, como el accidente en El Teniente que costó la vida a seis trabajadores, la ministra de Minería, Aurora Williams, hace una lectura positiva de su paso en la cartera. Entre otras cosas, por impulsar lo que denomina una “minería más diversa” y la Estrategia Nacional del Litio, que dejará establecido el rol de Codelco -con SQM en Nova Andino Litio y Rio Tinto en Maricunga- y Enami -con Salares Altoandinos- en el “oro blanco”. También adelanta que habrá al menos cuatro contratos de operación de litio (CEOL) con privados -Quillagua Este, Quillagua Norte, Ollagüe y Laguna Verde- así como un sistema simplificado para que otros inversionistas puedan desarrollar proyectos litíficos.

Una de sus últimas actividades como ministra fue participar en la feria de exploración minera más grande del mundo, la PDAC en Canadá, donde destaca que los 51 proyectos que presentó Chile fueron bien acogidos por los privados.

“El interés por Chile y por poder aportar con mayor producción a los mercados es hoy día indiscutible”, dijo Williams, donde “el mayor interés sigue siendo cobre, seguido de litio: los dos minerales siguen estando en la punta del interés global”.

- ¿De qué se siente orgullosa y de qué no como ministra de Minería del Gobierno de Boric?

- Hemos buscado tener en Chile una minería diversa, una minería responsable y ser socios confiables.

En la implementación de la Estrategia Nacional de Litio, buscamos generar proyectos que permitieran aumentar la producción, diversificar actores, diversificar los espacios territoriales donde se puede explorar y explotar litio, pero hacerlo también con investigación científica, equilibrio ambiental y participación territorial.

Otro tema importante tiene que ver con la minería diversa y el fortalecimiento del modelo de pequeña minería, ya sea con la política de fomento para los pequeños mineros y fortaleciendo el rol de la Enami, que por primera vez en sus 65 años de historia ha sido capitalizada dos años consecutivos.

“Chile tiene todas las condiciones para poder aumentar la producción, no solamente mejorando productividad en los proyectos que hoy día están funcionando, sino que además abriendo oportunidades a través de la exploración”.

CEOL, Codelco y el cobre

Entre otros, la ministra destacó en sus haberes la participación de Codelco y Enami en el litio. Y pese a algunos traspiés, Williams precisó que fueron reingresados y que hay un camino formal, con la Contraloría de por medio, que busca “dar certeza de que estos proyectos se concreten y que el día de mañana no tengan judicialización”.

- ¿Hay más inversión privada en el litio?

- Además de esos dos CEOL de Quillagua Este y Quillagua Norte, estamos ingresando otros procedimientos simplificados en territorios donde no hubo titulares que tuvieran el 80% de la propiedad. Se trata de Piedra Parada, Agua Amarga, Hilaricos y Quillagua Sur. A ello se suma la Planta El Águila, que es un proyecto de minería circular.

-¿Y qué fue lo más complejo? ¿El accidente de El Teniente y el ocultamiento de información en un accidente previo?

- Siempre los ámbitos más complejos tienen que ver con las personas. Efectivamente, el accidente de El Teniente con seis consecuencias fatales, es una situación de alta preocupación y de alta connotación. Eso es para nosotros lo más complejo que nos tocó abordar.

- ¿Se pudo haber evitado con lo no informado por Codelco?

-El Sernageomin es quien está realizando las acciones pertinentes, no sólo recabando la información necesaria y la información que tuvo a la vista el directorio de Codelco para las decisiones que tomó, sino que además para establecer que en la operación hoy se den todas las condiciones de seguridad para cada uno de los trabajadores y trabajadoras que ingresan la mina.

- Y la meta de subir en producción, ¿cuándo se alcanzará?

- Los 6 millones de toneladas son alcanzables al año 2030. Pero ocurre algo muy particular en el precio que hoy día nosotros vemos en el cobre: uno de los elementos que influye son las disrupciones de oferta, o sea, la minería (...) presenta disrupciones operativas, así como también lamentablemente ha presentado, accidentes complejos, como el de Grasberg, por ejemplo.

Entonces, primero hay una tendencia a disrupciones de oferta en términos globales, de las cuales Chile no está exento. Por lo tanto, para nosotros lo importante es aumentar la productividad, pero fundamentalmente también aumentar la exploración.

Y para eso Chile tiene todas las condiciones, no solamente mejorando productividad en los proyectos que hoy día están funcionando, sino que además abriendo oportunidades a través de la exploración. Y quiero destacar los acuerdos importantes que hoy día se están dando, no solo lo que vemos con Teck-Anglo o Anglo-Codelco, sino que también el acuerdo de Codelco con BHP para el desarrollo de exploración del proyecto Anillos. Vemos ese dinamismo de mercado que busca aumentar la producción de los proyectos actuales, generando fusiones entre pares, métodos de explotación conjuntos y también aumentando la exploración.

- ¿Cómo ve el precio del cobre?

- La proyección de Cochilco habla de un precio promedio para el año 2026 de US$ 4,95 y para el año 2027 de US$ 5 la libra de cobre. Hoy día vemos precios del orden de US$ 6 y que en el segundo semestre se espera que ese precio se atenúe, lo que permite proyectar un precio de US$ 4,95 para el año 2026.

Hay un dinamismo de mercado mucho mayor a lo que hemos visto en años anteriores. También hoy día estamos viendo conflictos bélicos que hacen cambiar las proyecciones. Esta dinámica que tiene Cochilco de revisar el precio trimestralmente es muy adecuada en estos tiempos de alta volatilidad.

- ¿Podría hacerlo subir la guerra en Medio Oriente?

- Podría hacer subir el precio del cobre. Hemos visto, eso sí, en estos últimos tres días una baja, dado que el conflicto estaba en etapas de inicio. Por lo tanto, hay que seguirlo muy de cerca.